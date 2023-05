Klub der jungen Geschichten Die Wilderer im grossen Amazonas! Baar, 4. Klasse

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir waren seit fünf Tage im Amazonas und die Luft war sehr feucht. Seit Dienstag haben wir bemerkt, dass wir verfolgt wurden. Ich Julian, Maxi, Benny, Jessy und Daniel waren auf eine Tour gegangen. Unsere Eltern haben uns während der Sommerferien mit Onkel Ben in die Ferien geschickt. Onkel Ben war mein Onkel und war der beste Pfadfinder Leiter in unsere Stadt in der Schweiz. Wir waren jetzt hier im Wald und genossen die Ferien. Da haben wir ein totes Capybara neben eines Weges entdeckt. Eigentlich ist das Jagen von Tiere in dieser Gegend ausdrücklich verboten. Wir sahen, dass der Tier erschossen wurde, also dachten wir, dass ein Wilderer ans Werk war. Wir wollten die Waldschutzpolizei anrufen aber jemand schleuderte ein Stein und zerschmetterte das Handy. Der Unbekannte haute ab und verschwand ins Dickicht. Wir haben Deutsch miteinander geredet, also wie konnte er etwas verstehen? Vielleicht konnte er Deutsch verstehen oder er hat gesehen wie wir die Nummer der Polizei auswallte. Wir mussten also zurückkehren, weil wir wüssten, dass es hier jetzt gefährlich war. Aber während des Rückweges hat Onkel Ben bemerkt, dass er das Handy Rest neben des Capybaras hinter gelassen hat. Wir liefen also zurück, aber Maxi hatte ein schlechtes Gewissen, dass der Wilderer uns verfolgte. Aber mit grosser Freude stellten wir fest, dass auf den Weg nur unsere Fusspuren da waren. Da waren wir also 100% sicher, dass niemand uns verfolgt hatte. Wir waren aber zu sicher. Viel zu sicher! Als wir an der Stelle angekommen waren war das Capybara nicht mehr da wo er lag. Nur ein Blutfleck war noch da und das Handy war auch weg. Wir wüssten, dass jemand die Leiche weggenommen hat. Wahrscheinlich war das der Wilderer gewesen. Wir gingen also wieder zurück aber im Weg sahen wir Fusspuren von eine Person. Das waren die Fusspuren von niemand von uns. Uns stockte das Blut in den Adern. Vielleicht war das der Wilddieb gewesen. Jetzt fingen wir an zu rennen aber wir haben nicht bemerkt, dass wir in eine Kreuzung kamen und wir den falschen Weg nahmen und bevor wir das bemerkten fielen wir in ein tiefes Loch rein. Es war eine Tierfalle. Plötzlich sahen wir ein Schatten eines Mannes über uns. Wir guckten nach oben und sahen ein bewaffneter Typ mit ein Gewehr. Er sagte wir hatten ein Beweis, dass wir ein totes Tier gesehen haben der illegal erschossen wurde, weil wir ein Bild geschossen haben vom Kerl der das Stein geworfen hat und des Tieres. Wir kapierten nichts, weil wir kein Bild geschossen haben aber Benny hat heimlich ein Bild geschossen und er hat es in seinem Rucksack versteckt. Plötzlich sahen wir eine zweite Person mit weissen Kittel. Ich erkannte ihn sofort. Es war Dr. Zollstock mein Zahnarzt. Ich war immer misstrauisch von diesen Typ der in seiner Praxis sehr viele Masken aus Afrika hatte. Nun kapierte ich, dass er in böse Geschäfte eingewickelt war. Er sagte, dass ich immer sehr saubere Zähne gehabt hätte. Darüber war er schon sehr genervt und als er sogar noch sah, dass wir uns in seine Geschäfte einmischte war es im nicht ganz geheuer. Ich habe immer gesagt, dass der Kerl ein paar Schrauben locker hat. Dieser Verrückter war sogar bereit uns den Hunde zum Fraas zu werfen und er sagte wir hatten noch eine Stunde Bedenkzeit bevor wir starben und da liess er uns da. Aber Jessy konnte gut klettern und er haute ab und holte die Polizei. Damit waren wir gerettet und auch das Leben viele Tiere.

ENDE