Klub der jungen Geschichten Die Zauberwelt Liel Schnider, Rickenbach LU, 3. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete den Schrank und da war ein blaues Licht, das mich hineingezogen hatte. Ich wusste einen Augenblick lang nicht was los war. Plötzlich stand ich im Urwald. Es war Tag, doch es war dunkel. Ein paar Minuten später sah ich ein Licht. Plötzlich stand ein Zauberer vor mir. Er fragte mich, ob ich Hunger habe. Ich sagte: »ja.» Er stellte sich vor und sagte: »Ich bin Zauberer Ben.» In seiner Hütte sah es alt und hässlich aus. Ich bekam ein Apfel mit Karamellglasur. Ich fragte ihn: «Warum ist es am Tag dunkel?» Er antwortete: «das weiss ich nicht.» Ich verabschiedete mich und lief weiter. Ich lief und lief weiter. Am Abend wurde es hell und ich verrann mich in einem riesigen Spinnennetz. Das war so gross wie unser Schulhaus. Plötzlich kann ein dunkler Schatten, wer war das? Fragte sich das Mädchen. Es bekam Panik. Das Mädchen schrei: «Hilfe!», doch die Spinne sass schon auf ihr. Aber zum Glück hatte das Mädchen eine Schere dabei, es schnitt das Spinnennetz auf und kam heraus. Es dachte: «was für ein Stress!» Sie lief und lief, doch auf einmal blieb sie stehen. Sie sah eine Tür und öffnete sie. Sie sah ein pinkes Licht, dass sie hineinzog. Auf einmal sass sie in der Sahara. Sie hatte Durst. Sie lief zum Fluss, da entdeckte sie Giraffen, die wild herumrannten. Auf einmal bekam auch das Mädchen einen Schreck. Sie entdeckte im Fluss das Krokodile herumschwammen. Sie sprang und sprang. Auf einmal kam sie in eine Stadt. Da kam ein anderes Mädchen und zog sie mit ihr ins Haus. Das Mädchen sagte: «Achtung, bösli Löi» Hä? Auf einmal kam ein Indianer hergelaufen. Das Mädchen aus Afrika sagte: «Du musst Häuptling Krambambuli hallo sagen.» Sie sagte: «Hallo.» Der Häuptling sagte: «Achtung, bösi Löi.» Das Mädchen, das hier gelandet ist, sagte: «Ich fange diesen frechen Löwen.» Das Indianermädchen sagte: «Danke!» Am nächsten Tag ging es los. Das Mädchen bekam eine Wurst und ein bisschen Wasser und sie ging. Plötzlich sah sie den Löwen, sie warf ihm die Wurst zu. Sie hatte im Rucksack noch eine Decke. Die band sie an den Baum, sie warf die zweite Wurst noch in die Decke. Falls der Löwe kommen würde, verzog sie sich oben im Baum. Der Löwe kommt. Ein paar Minuten später hatte sich der Löwe beruhigt. Sie sagte: «Du kannst beim Häuptling der Wachlöwe sein». Der Löwe war einverstanden. Sie gingen zu Karambuli, dieser war auch einverstanden. Ein paar Minuten später sassen sie in der Hütte und tranken Kakao und assen Honigbrot. Doch wer weiss, vielleicht ist es auch kein Traum.