Klub der jungen Geschichten »Die Zeitreise durch den Schrank» Gabriel Frei, Sachseln, 1. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.» Ich näherte mich dem Schrank vorsichtig und sah, dass das Licht aus einer Art Energiekugel zu kommen schien. Ich streckte meine Hand aus und berührte die Kugel. Plötzlich begann sich alles um mich herum zu drehen und ich fühlte mich, als würde ich durch einen Tunnel gezogen.

Als ich meine Augen wieder öffnete, befand ich mich in einer völlig fremden Welt. Es war die Zukunft. Die Technologie hatte sich unglaublich weiterentwickelt und alles um mich herum war voller futuristischer Geräte und Maschinen. Ich sah Menschen mit erstaunlichen Gadgets umherlaufen und es schien, als ob sie sich auf einer Art Hologramm-Display unterhielten.

Ich war überwältigt von dem, was ich sah, und beschloss, mich auf Entdeckungstour zu begeben. Ich traf viele interessante Leute und lernte viel über die Zukunft und die Technologien, die es hier gab. Das spannendste fand ich das es keine Handys mehr gab, sondern alle Brillen an hatten die die gleichen Funktionen hatten wie ein Handy. Ich sah auch viele Dinge, die mich besorgt machten, wie Kriege, Hunger und Armut.

Aber ich war auch beeindruckt von der Hoffnung und dem Willen, den ich hier sah. Die Menschen arbeiteten hart daran, die Welt zu verbessern und bessere Lebensbedingungen für Mensch, Tier und Pflanzen zu schaffen.

Nach einiger Zeit beschloss ich, dass es Zeit war, zurück in die Gegenwart zu gehen. Ich fand das Portal zurück in den Keller nicht ich war in der Zukunft gefangen ich arbeitete hart daran zurückzukehren und fand heraus, dass ich nur durch eine besondere Technologie, die es in dieser Zukunft gab, zurückkehren konnte, aber die gab es nur einmal auf der Welt und ich fing an sie zu suchen und dann, studierte ich noch und entwickelte eine Technik, um zwischen den Zeiten zu reisen.

Nach vielen Experimenten und Tests fanden wir endlich eine Lösung und ich kehrte zurück in die Gegenwart. Ich war erleichtert, wieder zu Hause zu sein, aber gleichzeitig auch beeindruckt von dem, was ich in der Zukunft gesehen hatte.

Ich begann, meine Erfahrungen und mein Wissen über die Zukunft mit anderen zu teilen, und hoffte, dass ich einen positiven Einfluss auf die Welt haben konnte. Ich verbrachte den Rest meines Lebens damit, zu forschen und zu experimentieren, um sicherzustellen, dass wir eine bessere Zukunft für alle erschaffen konnten.