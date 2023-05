Klub der jungen Geschichten Die Zeitreise Belinda Betz, Siebnen, 5. Klasse

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aber noch mal von vorn. Ich bin Sara, 11 Jahre alt und ja, das wars schon. Denn an diesem Tag kam Oma zu Besuch. Da schickte Mama mich in den Keller, um Wein zu holen. Da sah ich das Licht. Es war so grün blau schimmernd. Als ich ganz vorsichtig näher und näher kam, hörte ich ein Surren. Ich öffnete ganz langsam die Türe. Was ich dahinter fand, war unglaublich! Es war eine echte Zeitmaschine! Eine regelrechte Zeitmaschine, ich meine, ich selbst kann es nicht mal glauben. Ich war so überrascht, dass ich einen spitzen Schrei ausstiess.

Meine Mama fragte von oben: «Alles O.K.?» «Ja alles bestens!», rief ich hoch. Als ich noch ein Stück näher ging, sah ich die vielen schimmernden Zahlen, leuchtenden Knöpfen und die schwarz glänzenden Hebel. Ich sah eine kleine Kabine. Da stieg ich ganz vorsichtig rein. Als ich drin war, schloss sich die Tür hinter mir automatisch. Ich tippte zum Spass ein bisschen auf den Zahlen rum. Plötzlich gab es einen Blitz. Als ich mich erneut umschaute, kam mir alles so alt vor. Die Tür öffnete sich. Ich erschrak! Ich war in der Dinosaurier-Zeit gelandet. Ich trat langsam aus der Kabine.

Da war ein Triceratops, ein Brachiosaurus und vieles mehr. Da hatte ich plötzlich Lust ein bisschen rumzulaufen. Schritt für Schritt ging ich auf dem Sandweg, der vor mir lag. Doch plötzlich starben alle Dinos. Zuerst dachte ich, es liegt an mir, doch dann sah ich den Grund. Ein mächtiger, riesiger T-Rex stampfte umher. Schnell rannte ich in die entgegen gesetzte Richtung. Doch meine kurzen Beine trugen mich nicht weit. Da hüpfte ich einfach auf den Rücken eines kleinen Dinosauriers, der gerade neben mir lief. Der rannte ungestört weiter. Irgendwann verlangsamte er sein Tempo und lief geradewegs auf eine Höhle zu. Als wir drin waren, lagen dort kleine Baby-Dinos. Ich fand sie so süss! Als ich aus einem kleinen Loch am Höhleneingang rausschaute, sah ich in der Ferne meine Zeitmaschine.

Zum Glück hatten wir in NMG gerade das Thema Dinosaurier. So wusste ich sehr vieles über sie. Als ich einen weissen Stein am Boden liegen sah, kam mir eine Idee. Wandmalereien! Ich könnte der Dinosauriermutter mit Wandmalereien erklären, dass ich wieder zurückwollte. Das tat ich dann auch. Als die Dinosauriermutter nach gefühlt tausend Bildern endlich verstand, was ich wollte, war es auch schon dunkel. Also konnten wir erst am Morgen aufbrechen und ich musste tatsächlich in der kalten Höhle schlafen.

Als ich am nächsten Tag mit Muskelkater aufwachte, wusste ich, dass ich nicht auf dem Steinboden hätte schlafen sollen. Nachdem alle aufgewacht waren, gingen wir endlich los. Ich sagte den Babys Tschüss und wir machten uns auf den Weg. Angekommen, stieg ich vom Rücken der Dinosauriermutter und streichelte ihr zum Dank über den Kopf. Als ich wieder in der Zeitmaschine das einundzwanzigste Jahrhundert eingab, gab es erneut einen Blitz und die Tür öffnete sich.

Schwupp war ich wieder in unserem Keller. Ich schaute auf die Uhr, es war keine Zeit vergangen! Wahnsinn! Doch plötzlich bewegte sich meine linke Jackentasche. Ich griff vorsichtig hinein. Als ich das harte Etwas herauszog verschlug es mir den Atem. Es war eines der Dinosaurier-Babys! Es gab einen süssen, piepsenden Laut von sich. Ich konnte ihm nicht böse sein. «Du bist jetzt mein Haustier. Hihihi, was Mama wohl dazu sagen wird?», schmunzelte ich und ging nach oben.