Klub der jungen Geschichten Die Zeitreise Ramon Bachmann, Kriens Roggern, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Plötzlich rief meine Mutter: “Aaron dein Freund Leo ist hier.” Ich erzählte ihm alles über diesen Schrank. Also gingen wir in den Keller und schauten in den Schrank. Aus dem Nichts wurde alles dunkel. Es war still bis plötzlich jemand sprach: “Wollt ihr ins Jahr 2500 reisen?” Wir sagten: “Ja!” Eine Minute später sprach diese Person wieder: “Macht die Schranktüre zu und schliesst eure Augen!” Es ging eine Weile, bis sich etwas bewegte. Pötzlich wirbelte es im Schrank, als würde ein Tornado auf uns zukommen. Endlich stoppte die Zeitreise. Als wir uns wieder erholten, waren wir sprachlos. Die Häuser waren über zweitausend Meter hoch und es gab weit und breit kein Land mehr. Nach einer Weile gingen wir an eine Tankstelle um etwas zum Trinken zu holen. Als wir ankamen, kauften wir ein Glas Wasser für 5 Franken. “Wie teuer das alles hier ist”, sagte Aaron, als er sah, dass ein Liter Benzin 50 Franken kostet. Wir waren sprachlos.

An diesem Tag wollten wir natürlich alles erforschen. Also wollten wir auf das höchste Haus in der Schweiz gehen, das ist 2798 Meter hoch. Das ist natürlich hoch und das Problem war, dass das Haus im Tessin lag, also müssen wir mit dem Zug hingehen. Die Fahrt kostete zum Glück nicht so viel, weil alle anderen mit einem Auto fuhren. Übrigens, Autos konnten hier fliegen und schwimmen.

Eine Weile später sind wir angekommen. Es war sehr warm, 42 Grad und man sah von weitem das höchste Haus der Schweiz. In dem Haus gab es das grösste Einkaufszentrum der Schweiz. Ich und Leo waren erschöpft von diesem langen, aufgregenden Tag. Also gingen wir in das günstigste Hotel im Tessin.

Am nächsten Tag fuhren wir wieder nachhause. Zuhause angekommen, wussten wir nicht mehr, wo die Türe war. Plötzlich rief eine Stimme: “Wollt ihr wieder nachhause gehen oder soll ich die Tür für immer schliessen?” Wir sagten mit ängstlicher Stimme: “Ja, wir möchten wieder nachhause gehen!” Danach wirbelte es wieder sehr fest.

Am nächsten Morgen wachte ich auf und dachte, dass alles nur ein Traum war, aber am nächsten Tag hatte ich schon wieder einen Traum mit dieser Tür. Ich beschloss, den Schrank im Keller anzuschauen, ob da etwas Merkwürdiges war. Im Keller angekommen sah ich nichts, bis plötzlich jemand sagte: “Ich kenne dich schon von deinem letzten Besuch. Willst du nochmals kommen?” Ich erschrak, weil ich wusste, dass es kein Traum war.