Klub der jungen Geschichten Die Zeitreise Aline Wigger, Luzern, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf eine ganz besondere Weise viel mehr zurück. Als die Geschichte begann, war es ein regnerischer trostloser Tag. Ich kam von der Schule und lief durch die engen Gassen von Venedig, als ich ein mageres, etwa 16-jähriges Mädchen auf dem schmutzigen Boden sitzen sah. Anscheinend war sie eine Obdachlose. Also warf ich ihr 2 Fr. in den Hut, der vor ihr lag. „Danke“, sagte sie mit rauchiger Stimme. „Warum bettelst du?“ fragte ich neugierig. Da erzählte sie mir von ihrem Onkel, der ihr das Erbe ihrer Eltern (die gestorben waren) weggenommen hatte, weil er sein Erbe vergeudet hatte. Schweigend hörte ich ihr zu. „Danke, dass du mir zugehört hast. Ich heisse Naima“, sagte sie. „Und ich Noelia“, antwortete ich. So kam es, dass ich Naima bei mir zuhause aufnahm.

Heute war Naimas erstes Treffen seit Jahren mit ihrem Onkel. Tagelang hatte sie vor Angst gezittert. Endlich klingelt es an der Haustür. Ich war auf alles vorbereitet, nur auf das nicht. „Das musst du sehen“, rief mir Naima als Begrüssung zu. In ihrer Hand lag eine merkwürdige Digitaluhr. Statt den normalen Zahlen standen da Jahreszahlen. An einem Rädlein an der Seite konnte man die richtige Jahreszahl einstellen. „Das ist eine Zeitreisenuhr. Sie gehörte meiner Mutter. Mein Onkel hat sie mir gegeben, weil er nichts damit anfangen kann“, erzählte Naima. „Okay“, sagte ich, immer noch verwirrt. Naima drehte an dem Rädlein und stellte 2010 ein. „Wir reisen in Vergangenheit und holen mein Erbe“, rief Naima entschlossen. Plötzlich wurde mir schwindelig. Der Raum drehte und nach einem kurzen Moment standen wir in den Strassen Venedigs. Alle waren viel bunter gekleidet als in unserer Zeit. „Cool, es hat funktioniert. Lass uns einen Schlafplatz suchen und herausfinden welches Datum heute ist“, schlug Naima vor. Wenig später hatten sie einen Schlafplatz unter Brücke, und die Mitbewohner sagten ihnen breitwillig das Datum, nämlich der 12.6. Dass waren 2 Tage vor der Beerdigung von Naimas Eltern. An der Beerdigung hatte Naima das Erbe zuletzt gesehen.

Während im Friedhof die Menschen trauerten, warteten sie im Besenschrank des Pfarrers. Der stand gleich gegenüber von dem Schrank mit dem Erbe. Plötzlich hörten sie Schritte und in ihr Blickfeld schob sich Naimas Onkel. Er öffnete den Schrank, nahm das Geld raus und wollte gehen. Doch Naima öffnete den Schrank und stellte sich ihm in den Weg. Geschickt nahm ich ihm das Bündel Geld ab, während Naima ihn an den Handgelenken packte. Gemeinsam gingen wir zum Pfarrer. Als er hörte, was der Onkel getan hatte, wurde er so wütend, dass er vergass uns zu fragen, wer wir sind. Wir nutzten die Chance und stellten 2023 ein. So mussten wir nicht komische Fragen, wie zb. Wer seid ihr? beantworten. Um uns drehte sich schon alles als der Pfarrer uns dankte. Auf einmal standen wir wieder vor der Haustür meines Hauses. „So, jetzt sehe ich mal nach, ob das Erbe in meinem Zimmer ist.“, rief Naima und strahlte. Ich hingegen musste noch in den Nachmittagsunterricht. Als ich zurück kam war Naima nicht mehr da. Auf dem Tisch war ein Zettel auf dem Stand: Liebe Noelia Ich werde niemals vergessen, wie viel du mir geholfen. Da ich eine sehr schwere Vergangenheit hier in Venedig hatte, werde mein Leben in Indien weiterführen. Bitte sei mir nicht böse. Vielleicht willst du mich mal besuchen kommen. Auf jeden Fall werde ich dir viele Briefe schicken. Ganz liebe Grüsse Naima):