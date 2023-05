Klub der jungen Geschichten Die zu perfekte Klasse! Dominik Lleshi, Ruswil, 5. Primar

(chm)

,,Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann, leider zu sicher.’’ ,,Okay, fangen wir zuerst mit der Vorstellung an, ich bin Samuel, einer von der 5B’s, es gibt aber auch noch Laura, Sophie, Lia, Nevin, Fabian, Lukas und unser Klassenlehrer Herr Müller”, sagte Samuel. Nevin behauptete: “Die Klasse war perfekt jeder hatte Aufgaben die man erledigen soll.’’

Es war der 3. August der erste Schultag nach den Sommerferien. Die Klasse bekam einen neuen Lehrer namens Herr Müller, doch irgendwie kam noch eine Schulsozialarbeiterin. Wir bekamen den Auftrag in den Kreis zu sitzen, da bemerkten wir, das Lukas fehlte. Sie erklärte uns, dass er vielleicht eine sehr schwere Krankheit habe, nämlich Krebs. Fabian, der beste Freund von Lukas, war in einer Schockstarre.

Am nächsten Tag gingen wir als Klasse sns Kinderspital Luzern, wir waren motiviert. Wir teilten uns in vierer Gruppen ein, so dass er nicht Stress bekam. Wir bekamen Tränen in den Augen. Er bekam dafür sehr schöne und grossartige Geschenke, man konnte aber seine Freude nicht in den Augen sehen. Wir hatten abgemacht, dass wir nun jeden Dienstag zu ihm hingehen.

So vergingen die Tage. Eines Tages musste er seine Haare abrasieren, die Familie und die Klasse alle waren da. Es war ein riesen Stress für ihn und uns. Es war ein sehr emotionaler Moment für ihn und uns. Doch wir konnten es überstehen.

Die Tage waren schwer, aber wir hatten trotzdem Prüfungen und die Noten waren so schlimm, dass der Herr Müller uns 2. Klasse Aufgaben geben musste. Die Schulsozialarbeiterin kam zu uns jeden zweiten Tag. So vergeht halt die Zeit. Lias Eltern riefen uns an und sagten, es sei übertrieben. Herr Müller antwortete mit: ,,Ok wenn Sie das so wollen, dann kann euer Kind Lia aber Zuhause weiter arbeiten und auch nicht mehr Lukas besuchen.’’ Am nächsten Tag kam Lia nicht in die Schule. «Jetzt das noch!»

Die Sehnsucht nach Lukas im Klassenzimmer war noch riesig.

Als wir wieder im Kinderspital Luzern waren, war Fabian wie in einem Traum, wo ihn niemand aufwecken konnte. Der Doktor sagte uns mit seinem britischen Akzent, dass es vielleicht das letzte Mal sei, dass wir ihn sehen können.

Die Tage gingen so langsam, weil wir nicht wussten, ob er noch lebte oder halt … Am entschiedenen Dienstag bekamen wir die Nachricht, dass er noch lebte. Wir rannten zum Spital. Es war ein sehr schöner Morgen mit ihm. Lukas sagte: ,,Die Diagnose ist schon so gut wie fertig, aber halt nur eine 50/50 Chance zum Leben leider oder … aber egal.’’ Mit dieser Einstellung ging Lukas von OP zu OP und bestand alle. Aus dem Nichts kam der Doktor mit einem Breiten Lächeln und sagte: ,,Du hast es überstanden, du Legende’’, an diesem Tag bekam Lukas sehr viele Geschenke und Briefe.

Wir schrien: «Gewonnen!!!»

Nachdem Lukas erstmal Pause hatte, ging er schon nach einer Woche wieder in den Unterricht. Es war, als ob Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Schulhaus wären, weil wir Lukas so abfeierten. Aber auch unseren neuen Hund Bello, unser Lehrer Herr Müller gab uns den Hund, nachdem Lukas wieder gesund war.

Am Ende ist alles gut, egal ob man verliert oder gewinnt. Mach es so wie Lukas:

Gib nie auf und sei immer du selbst.

Ende.