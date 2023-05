Klub der jungen Geschichten Die zwei Schränke der Macht Nathan Charborski, Lungern, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hate. Es war sehr sehr unheimlich und beschauerlich. Ich ging zum Schrank dort war es so hell das ich nichts sehen konnte. Aber ich hörte Wörter die ich kannte. Aber ich konnte den sinn nicht heraus hören. Dafür hörte ich nach den wörtern eine melodie die ich auch kannte. Es waren aber die die gleichen Wörter wie vorher aber dieses mal verstand ich sie. Die wörter hiesen wer mich jedes Jahr ein mal öfnet krieft nach zwanzig Jahren meine Macht und stärke über die Ganze Welt sang der Schrank. Das erste Jahr verging und ich öfnete den Schrank zum ersten mal am ersten April 2024. Und dann zum zweiten und zum dritten mal und zu vierten mal usw. bis ich in nach Zwanzig Jahren zum Zwanzigsten mal öfnete. Dann fragte ich den Schrank was ich jetzt machen muss. Der schrank sagte ich muss jetzt nur noch Zwanzig tage warten. Ich wartete also Zwanzig tage. Dann ging ich wider zum Schrank und fragte in was ich jetzt machen muss. Er sagte ich muss jetzt gleich meine Macht ausprobieren wusste nicht wie das geht drum fragte ich den Schrank wie das geht und er erklärte mir es. Dann probierte ich es aus und es funktionierte. Dann fragte ich den Schrank wie lange ich die Macht habe. Der Schrank sagte ich hätte die Macht Zwanzig jahre und ich könnte sie nur Zwanzig mal anwenden. Dann fragte ich den Schrank ob das ausprobieren auch dazu gehörte. Der Schrank sagt: «Das gehörte nicht dazu.» Also verwendete ich jedes Jahr ein mal die Macht. Nach Zwanzig jahren fragte ich wieder den schrank was Jetzt passiert und dann sagte der schrank jetzt muss ich sterben aber zuerst sage ich dir wie du wider deine Macht bekomst. Wie denn fragte ich. Der schrank sagte indem du meinen freund in New York besuchtst. Dort suchst du die Hauptstrasse 127. Dort gest du in den Keller und machst das gleiche wie mit mir.