Klub der jungen Geschichten Die Zweite Welt Sita Carnier, Hünenberg See, 5. Primar

Die Zweite Welt Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging hin, öffnete die Schranktüre und was ich da sah, verschlug mir die Sprache. Da drinnen war tatsächlich eine sozusagen Zweite Welt. Ich rief meine Freundinnen Angela und Lynn. Angela hatte schwarze Haare, blaue Augen und war grossgewachsen. Lynn war das genaue Gegenteil. Sie hatte blonde Haare, braune Augen und war aus meiner Sicht eher klein. Angela und Lynn rannten die Treppe runter, die ich selbst erst vor wenigen Minuten runter gegangen bin, unter dem Vorwand Limo zu holen. Sie starrten genauso ängstlich zum Schrank wie ich. Ich wollte schon in den Schrank klettern, aber Lynn hielt mich davon ab und rief «bist du dumm, willst du dein Leben riskieren?» Ich schüttelte nur schüchtern den Kopf und ging ein paar Schritte zurück, obwohl ich unbedingt wissen wollte, wie es dort aussah. Also machte ich ein Zeichen, das Lynn nicht kannte. Angela verstand, rannte los und hüpfte in den Schrank. Sie schrie, also rannten Lynn und ich los und hüpften ebenfalls in den Schrank, wir schrien gleichzeitig auf, so lange bis wir wieder Boden unter unseren Füssen spürten. «Angela alles in Ordnung »rief ich besorgt. Lynn und ich fanden sie schnell, denn sie stand in einer Ecke und sah so aus, als hätte sie einen Geist gesehen. «Alles in Ordnung? »fragte ich erneut. Sie schüttelte nur den Kopf. Lynn fragte nach, warum es ihr nicht gut gehe. Sie sagte mit zittriger Stimme «da war ein Mensch mit dunkelroten Augen, schwarzen Haaren. Er hatte eine Jeans an und passend dazu trug er ein schwarzes T-Shirt. Ich nahm einen Stein, der zufälligerweise neben mir lag in die Hand. Ich wünschte jedoch, ich hätte ihn niemals berührt. Einige Stunden später wachte ich auf. Ich wusste nicht, wo ich war, bis mir Lynn und Angela um den Hals fielen. «Wir sind froh, dass es dir wieder gut geht». Ich erklärte, dass ich nicht wusste, wo ich war. Sie erklärten mir alles. Bis ich den Mann wieder sah, also rief ich «da der Mann kommt, schnell folgt mir!». Der Mann kam immer näher und näher, trotzdem wollten Angela und Lynn sich nicht bewegen. Ich schrie sie an. Denn ich habe viele Vampirbücher gelesen und ein Vampir sah genau aus. Ich zerrte an ihnen, doch ich war zu schwach. Der Mann meinte zu mir, ich müsse keine Angst haben. Lynn mischte sich ein und erwiderte, ich soll ihn akzeptieren. Anschliessend erzählte sie, dass er sie wieder zurück nach Hause bringen würde. Angela und Lynn schauten mich an und fragten sich, was ich von dieser Idee halte. Ich sah es am Blick deren Zwei. «na schön » sagte ich nur. Einige Zeit später waren ich, der Vampir namens Leo, Angela und Lynn auf dem Weg zurück. Als wir nach Ewigkeiten wieder zuhause waren habe ich Lynn, Leo der Vampir (der eigentlich kein Vampir war) und Angela zu einer Limo mit Kuchen eingeladen.