Klub der jungen Geschichten Diese komischen Bohnen! Pascal Renggli, Wolhusen, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Also, es war ein ganz normaler, gelangweilter Schultag. Wir hatten gerade Deutsch und ich war dabei einzuschlafen. Auf einmal huschte etwas an mir vorbei und setzte in höchster Geschwindigkeit ein Furzkissen auf den Sessel von Ms Cookie. Es huschte schnell wieder weg. Von da an war mir klar, dass es jemand ernst meinte, denn bei Ms Cookie traut sich sonst nicht mal jemand, etwas zu fragen.

Sie sah uns böse an und da sich niemand meldete, mussten alle eine Strafarbeit schreiben: Ich lege kein Furzkissen auf den Stuhl von Ms Cookie! Das mussten wir je 37-mal abschreiben! Als ich am späten Nachmittag nach Hause lief, stand auf einmal dieses komische Bohnen-Mädchen da. Es war klein, violett und sah nett aus. Doch ich war trotzdem unter Schock festgefroren. Später als ich mich etwas beruhigt hatte sprach das Bohnen Mädchen mit mir. Sie sagte, dass ich ihr helfen sollte, die Welt, in der sie wohnte, zu retten! Da eine andere böse Bohne eine weitere Bohne mutieren lassen hat, kann sie nur mit meiner Hilfe, dieses Monster besiegen. Sie gab mir auch noch ein paar Gegenstände mit auf meine Reise: einen kleinen Sack voll Bohnen-Münzen, ein Schwert und eine Armbrust! Am nächsten Tag beschloss ich, den Schrank, den ich am Vortag gefunden hatte, zu betreten. Ich ging hinein und plötzlich befand ich mich direkt vor ein paar riesigen Bohnen-Feldern! Auf den Feldern waren kleine Schilder aufgestellt und es gab tausende Sorten: Feuerbohnen, Eis-Bohnen, Grünbohnen, Blaubohnen, Ekelbohnen, Superbohnen, Sojabohnen usw. Ich war bei einer Mauer angekommen und die Tore waren weit geöffnet. Im Inneren waren viele Bohnen-Bewohner: kleine, grosse, rote, blaue! Sie alle waren auf der Flucht von dem Monster! Ich lief schon lange, als ich plötzlich in einem Dorf ankam. Ich hatte Durst. Also ging ich in ein Getränke-Geschäft. Ich kaufte mir dort einen Super-Bohnen-Trank, der Besitzer war auch schon auf der Flucht und sagte mir in der ganzen Hektik nur noch das Stichwort “ scharf”, Ich verstand es nicht richtig und nahm einen grossen Schluck von meinem Getränk. Auf einmal lief ich rot an und rannte so schnell wie noch nie! Ich rannte und rannte, an Dörfern und Wäldern vorbei, bis ich mit dem Kopf in eine Wand krachte und mich langsam beruhigte. Ich war an einer Burg angekommen, als auf einmal die Zugbrücke sich öffnete und eine Kutsche herausfuhr. Ich nutzte die Chance und sprang hinein! Im Turm angekommen öffnete ich die Tür und zog mein Schwert! Eine riesen Chili-Bohnen-Stange stand vor mir. Sie war breit gewachsen, rot und sah mich böse an! Ich dachte es wäre vorbei, als er plötzlich mit einem heissen Feuer Atem anfing mich anzugreifen. Ich schoss einen Pfeil direkt in seinen Arm, Sein Anthem verfehlte mich wieder nur knapp, doch ich schwang mein Schwert und er fiel zu Boden! Alle jubelten!