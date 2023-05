Klub der jungen Geschichten Digital zerstört Ini Gerig, Luzern 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Meine beste Freundin June lag am Boden, umringt von einer Schar Schüler. Ich war mir sicher, dass sie zumindest noch einen Schultag überstehen würde, ohne Zusammen zu brechen. Es ist in letzter Zeit immer häufiger vorgekommen, dass sie in Ohnmacht gefallen ist, zwar immer nur für kurze Zeit aber ihr Zustand ist dennoch sehr traurig… Sie ist in den letzten Wochen immer dünner und dünner geworden, sie wiegt jetzt nur noch etwa 30Kg und das ist für eine sehr grosses 13-jähriges Mädchen deutlich unter der Norm… Ich habe sie schon oft gefragt, was mit ihr los sei, doch dann hat sie gleich vom Thema abgelenkt.

Ich eilte schnell auf sie zu und kniete mich neben sie. Sie war blass im Gesicht und sah kraftlos aus. «Hey, geht es wieder?» fragte ich sie leise. Sie nickte stumm und ich half ihr auf ihre knochigen Beine. «Willst du zu mir nachhause essen kommen?» fragte ich sie, obwohl ich wusste das es zwecklos war sie zum Essen zu bewegen. Sie schüttelte wie erwartet den Kopf und lächelte mich müde an und ihre Wangenknochen stachen noch mehr als sonst hervor.“ Soll ich dich nicht zumindest nach Hause begleiten?” versuchte ich es noch einmal.” Nein, nein das schaffe ich schon.” antwortete sie. “Na dann bis nachher.” Ich nickte ihr zum Abschied zu und fragte mich, warum June in die falsche Richtung lief. Statt nach Hause lief sie wieder einmal vertieft in ihr Handy Richtung Stadt. Was wollte sie denn da?

Kurz entschlossen folgte ich ihr unbemerkt. Dann blieb sie auf einmal stehen. Drei ebenfalls beängstigend dürre Gestalten kamen auf June zu. Leider konnte ich von meinem Versteck aus nicht verstehen, worüber sie diskutierten, doch zwei Wortfetzen schnappte ich auf: “Challenge... nicht ernst”. Mir reichte es! “JUNE! «schrie ich. Erschrocken drehte sie sich um. “Was machst du hier?” fragte sie beschämt. “June, ich würde jetzt gerne wissen, von welcher Challenge ihr redet. Geht es um deine Magersucht? Es war das erste Mal, das ich vor June das Wort “Magersucht «erwähnt hatte, doch ich war so in Rage, dass mich nichts mehr bremsen konnte! “Hast du kein TikTok oder Insta?” fragte mich eines der Mädchen, als wäre es ein Verbrechen. “Nein habe ich nicht!” Sagte ich, doch ich schämte mich plötzlich ein bisschen. “ Dann gehörst du auch nicht zu unserer Community!“ Und sie wendeten sich zum Gehen. “JUNE SAG MIR WAS LOS IST!” Schrie ich sie an. June erschrak ab meinem Tonfall, drehte sich zu mir um und seufzte. “Also gut.” Wir setzten uns auf die Bank, die hinter uns stand. “ Du weisst ja das ich seit neuem TikTok habe und da hat mich diese Finia das blonde Mädchen angeschrieben. Sie und ihre Freunde haben mich dazu überredet bei dieser Challenge, sein Körper Gewicht aufs Minimum zu reduzieren mitzumachen. Und ich wollte schon immer ein bisschen dünner sein und zu einer Community gehören!” Ich sah June bestürzt an und in meinem Kopf schwirrten viele Fragen herum:” Konnte es wirklich sein das wie uns von Digitalen Geräten zu solchen Sachen wie Abnehmen leiten lassen können? Wie wird es sein, wenn alle bei solchen Challenges mitmachen, würden? Was gibt es sonst noch für Challenges? Und ist ihr eine Digitale Community mit solchen Absichten wirklich wichtiger als unsere Freundschaft?

Würde ich mir bei June jemals wieder sicher sein, ob sie ein Tag, ohne umzufallen überstehen wird?