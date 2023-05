Klub der jungen Geschichten Dions schlimmster Albtraum Hamza Yousef Arbab, Buttisholz, 2. Sek.

Dion stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Seine Grosseltern hatten ihm verboten, in den Keller zu gehen und um ihm Angst einzujagen, sagten sie ihm immer, dass sich im Keller Monster befinden, damals hatte er ihnen das abgekauft, aber jetzt kam ihm das schon verdächtig vor.

Eines Tages sah er, dass die Türe zufälligerweise offen war, er war neugierig und hatte doch trotzdem Angst. Aber er wollte unbedingt in den Keller hinein, welcher ihm seine ganze Kindheit lang unglaubliche Angst bereitet hatte. «Ich muss mich jetzt zusammenreissen und in den Keller reingehen», dachte Dion sich selbst überzeugend. Dion schaute böse, krempelte die Ärmel hoch und ging los. Er lief langsam die quietschende Treppe hinunter, auf einmal spürte er einen kalten Wind, er schaute hinter sich und stolperte die Treppe hinunter. Als er aufschaute, schien sehr helles Licht vom Schrank heraus. Er brachte sich wieder auf die Beine und öffnete vorsichtig den Schrank. Plötzlich schaute ein schwarzer Hase aus dem Schrank, Dion erschrak und ging drei Schritte zurück. Er war erleichtert, dass es nur ein Hase war, aber verwirrt war er trotzdem. Er versuchte, den Hasen mit sanften Geräuschen herauszulocken. Der pechschwarze Hase machte einen kleinen Schritt heraus. Doch plötzlich wurde er am Bein zurück in den Schrank hineingezogen. Dions Körper fing jetzt an, sich von alleine zu bewegen. Er rannte ausser Kontrolle in den Schrank hinein, doch dann war er plötzlich in der Luft, etwa zwei Meter über einem Waldboden. Er fiel hinunter, blickte planlos umher und wusste nicht, wie er zurück in seinen Keller zurückkommen sollte. Dion war so durcheinander, dass er schreien und heulen musste, er hatte einfach keinen Schimmer vom Dunst einer Ahnung.

Auf einmal berührte ihn eine Hand an der rechten Schulter. «Dion? Was machst du hier?», fragte ein merkwürdiger Mann. Dion erschrak und schlug die fremde Hand von der Schulter weg. Ängstlich fragte Dion: «Wer bist du?» Der Mann atmete tief ein und antwortete: «Ich bin dein Vater, der dich verlassen hat, als du zwei Jahre alt warst. Deine Mutter ist auch hier, aber zuerst müssen wir dich so schnell wie möglich zurückbringen.» «Ja, ist auch besser so, ich möchte euch nie wiedersehen!», schrie Dion so laut, dass man sogar sein Echo hörte. «Das wirst du auch nicht, weil das dein allerletzter Tag ist auf dieser Welt», sagte sein Vater emotionslos. Der Vater packte ihn am Arm und griff zu, so hart er nur konnte und nahm ihn mit zu seiner Hütte. «Los, geh in den Schrank!», schrie sein Vater ihn an. Dion ging in den Schrank hinein, ohne ein Wort zu sagen. Jetzt war er wieder in seinem Keller. Er rannte die Treppe hoch und sprang ins Bett, deckte sich mit der Decke zu. Doch dann wachte er auf, er konnte nicht feststellen, ob das ein Traum war oder nicht, aber dann kam sein leiblicher Vater und brachte ihm Frühstück ins Bett. Dion klatschte das Essen aus seiner Hand und schrie:» Ich will dich nie wiedersehen, habe ich dir doch schon gesagt!» Seit diesem Traum litt Dion lebenslang unter psychischen Problemen.