Zuger Wahlen 2022 Dominique Messmer im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte.

(chm)

Hier präsentiert sich Dominique Messmer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Dominique Messmer stellt sich in eigenen Wort vor)

Nachdem ich 1971 in Zürich geboren wurde, bin ich vor über 20 Jahren mit meinem Mann und unseren drei Kindern in das Haus gezogen, welches mein Urgrossvater 1903 in Zug gebaut hat. Hier haben unsere Kinder ihre Kindheit verbracht. Hier haben mein Mann und ich unser 25-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert und hier habe ich die pädagogische Hochschule absolviert und mich anschliessend zur Schulleiterin ausbilden lassen. Zug ist meine Heimat geworden.

Deshalb ist es mir wichtig, dass die Stadtzuger Bevölkerung unsere schöne Stadt in möglichst grosser Eigenverantwortung gestalten kann und der Staat nur dort reglementiert, wo dies absolut notwendig ist.

___

