Klub der jungen Geschichten Don't judge a book by his cover Lisa Kaufmann, Neuheim, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Sie lächelte mich an und eine braune Haarsträhne fiel ihr ins Gesicht. Ich lächelte zurück und in diesem Moment wurde mir klar, wie schwer sie es hatte. Ich dachte kurz nach und lud sie ein, bei mir zu übernachten. Sie stimmte dankend zu und stand auf. Dabei fielen ihre Haare zurück und ihre grünen Augen kamen wie zwei Smaragde zum Vorschein. Auf dem Weg nach Hause erzählte sie mir, dass sie Ayleen hiess und zwanzig Jahre alt war. Zuhause angekommen holte ich eine Matratze vom Dachboden. Diese legte ich in mein Zimmer. Dann ging ich zu meiner Mutter, um sie zu überzeugen, dass Ayleen bleiben durfte. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen einem Elefanten Stepptanz beizubringen, aber nach einer langen Diskussion und Ayleen‘s Versprechen nichts klauen, war sie endlich einverstanden. Ein paar Stunden später wollten Ayleen und ich schlafen gehen als mein Vater hereinplatzte. Ich sah gleich, dass etwas nicht in Ordnung war. Glühend vor Wut hielt er Ayleen sein leeres Portmonee unter die Nase.“ „Wir haben dir vertraut, junge Dame“ sagte er. Es wurde so still, dass man eine Stecknadel, die zu Boden hätte fallen hören können. Bis ich sagte: «Ayleen kann es nicht gewesen sein, sie war die ganze Zeit da“ „Ja glaubst du die Katzen waren es?“ sagte mein Vater sarkastisch und ging raus. Das Portmonee liess er da. „Ich war es nicht“ beteuerte Ayleen. Plötzlich fiel mir ein, dass ich ein Kinder Detektiv-Set hatte. Ich ging zum Schrank und holte meine Fingerabdrucksammlumg und mein Fingerabdruck Set. Ich nahm die Abdrücke vom Portmonee. Da waren einmal Papas, meine und fremde. Ich schaute in meiner Sammlung und verglich die fremden Abdrücke, sie waren exakt die meiner Schwester. Zum Glück hatte ich vor einiger Zeit die Abdrücke meiner ganzen Familie genommen. Ich stürmte in das Zimmer meiner Schwester. Ob ihr es mir glaubt oder nicht: sie zählte das Geld aus dem Portmonee meines Vaters und schaute sich den Preis des neusten Handy‘s an. „Sag mal spinnst du?“ „Du nimmst in Kauf, dass Ayleen verdächtigt wird, nur um dir das neue Handy zu kaufen? Du gehst jetzt sofort zu Papa und beichtest es ihm, sonst mach ich es!“ „Ja ist schon gut ich gehe“ sagte meine Schwester unter Tränen. Ich wusste, dass ich etwas zu hart war aber ich konnte Ungerechtigkeit nicht leiden. Nachdem meine Schwester es Papa gebeichtet hatte, ging mein Vater sofort zu Ayleen und bot ihr an, hier zu wohnen und wenn sie wollte, mich und meine Schwester zu babysitten. Ayleen stimmte zu unter der Bedingung, dass er Leute nicht sofort nach ihrer Herkunft beurteilen sollte. Mein Vater entschuldigte sich und willigte ein. Als ich anfangs sagte, dass es mir viel mehr zurückgab meinte ich, dass Ayleen jetzt bei uns wohnt und ich jetzt zwar eine ältere, aber nette und tolerante Freundin habe.