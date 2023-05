Klub der jungen Geschichten Eigentlich sollte es eine gemütliche Reise werden Joel Fahrer, Büron, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Doch jetzt erzählen wir mal, was wir meinen. Wir heissen Fritz und Franz, sind Zwillinge und 13 Jahre alt. Wir sind sehr abenteuerlustig. Unsere Eltern sind auch so. Nur kommen sie nicht oft mit uns auf eine Reise, weil sie meinen, dass es sich nicht lohnt, so viel Geld für die Flüge, Verpflegung usw. zu investieren. Deshalb müssen wir das alles selbst bezahlen. Dafür müssen wir immer sehr lange sparen. Wir waren schon in vielen verschiedenen Ländern und auch allen Kontinenten. Wir haben schon so viele Kulturen besucht, dass wir aufgehört haben sie zu zählen. Jetzt haben wir wieder eine Reise geplant. Es sollte nach Asien gehen. Wir wollen es diesmal mehr gemütlich nehmen als ein Abenteuer zu erleben. Wir wollen mit dem Flugzeug nach Iran, und nachher mit dem Bus und zu Fuss weiterreisen. Also fingen wir an zu packen. Unsere beiden altmodischen Rucksäcke aus Leder, die wir einmal in Nigeria auf einer Reise geschenkt bekommen hatten, waren trotz der Grösse sehr schnell voll. Wir verabschiedeten uns von unseren Eltern und gingen los. Zuerst zur kleinen Bushaltestelle in unserem Dorf. Der kleine Unterstand der Bushaltestelle war ausnahmsweise voll mit Kindern und ihren Eltern, Jugendlichen…. Plötzlich winkt uns jemand. Erst als wir näher gingen, erkannten wir unseren Freund Peter. Er trug wie immer einen Strickpulli und verwaschene Jeans. «Hi Peter!», riefen wir wie aus einem Mund. Wir waren glücklich unseren Freund vor der Reise noch einmal zu sehen. «Hallo Fritz, hallo Franz! Na, wohin geht`s diesmal?» «Diesmal gehen wir nach Iran.» Erklärten wir mit grosser Vorfreude. «Und du Peter?» fragten wir zurück. «Ich gehe nur zu meiner Tante.» erzählt er. «Aber viel Spass in Iran.» wünscht Peter uns. «Danke. Oh, der Bus kommt schon!» sahen wir. «Ich muss erst auf den nächsten. Tschüss zusammen!», verabschiedet sich Peter. Wir liefen in den Bus. Oder besser gesagt wir probierten es, denn die Leute drängelten sich, obwohl es ein grosser Gelenkbus war. Schliesslich fanden wir doch einen freien Platz. Wir fuhren etwa 45 Minuten bis zum nächsten Flughafen. Wir wollen mit einem Jumbojet fliegen. Es ist schon alles gebucht und wir hatten die Tickets schon auf dem Handy als QR-Code. Wir sprinteten in den Empfangsbereich, weil wir schon recht spät dran waren. Es war ein Riesenrummel und wir mussten die Ellbogen einsetzen, um durchzukommen. Zuerst wurden wir auf Metall getestet. Dazu mussten wir durch ein Tor gehen. Zum Glück lief alles reibungslos. Als wir das Gepäck abgaben und die Tickets zeigen wollten, sahen wir, dass der Akku von Fritz` Handy leer war. Zum Glück hatte das von Franz noch genügend Akku. Danach ging es endlich in den Jet. Wir waren schon ziemlich aufgeregt, als wir den kleinen Tunnel zwischen Flugzeug und dem Gebäude betraten. Wir wurden fast zerquetscht zwischen den Geschäftsleuten, Familien mit kleinen Kindern und auch der Pilot und die anderen Flugbegleiter. Auf einmal steht hinter uns der Copilot. Er war stämmig, trug eine Blaue Uniform und riesige schwarze Stiefel. Er schaute uns grimmig an. «Dürft ihr eigentlich schon allein fliegen, hm?» fragte er in schlechtem Deutsch. «Ja, wir dürfen allein fliegen» sagten wir und zeigten dem Copiloten als Beweis die Tickets auf Franz` Handy. Dann durften wir weiter. Unsere Plätze waren 176 und 177. Die fanden wir schnell und waren glücklich, dass neben nur eine ältere Frau mit Stricknadeln sass.

Zwanzig lange Minuten später rollten wir zur Startbahn und flogen los. Der Start war ein bisschen ruckelig. Doch danach glitten wir sanft durch die Luft. Wir flogen vier Stunden lang. Zwischendurch kam eine Stewardess und brachte uns Pommes mit Ketchup. Dazu gab es Apfelsaft. Danach flogen wir noch ca. eineinhalb Stunden, bis eine Durchsage kam: «An alle Mitflieger und Mitfliegerinnen. In Kürze werden wir Landen. Ich bitte sie auf ihre Plätze zu sitzen und sich anzuschnallen!» Wir waren ein bisschen aufgeregt. Zum ersten Mal werden wir in Iran sein. Die Landebahn in Iran war voller Schlaglöcher. Genau das Gegenteil von Deutschland. Als der riesige Jumbojet die Landebahn berührte, ruckelte es schon zum ersten Mal. Als der Jet zum Stehen kam, waren wir sehr erleichtert, dass kein Rad abgefallen war. Auf wackeligen Beinen liefen wir zum Ausgang. Diesmal mussten wir über eine Treppe aussteigen. Es war sehr heiss und wir bemerkten erst jetzt, dass wir die Sonnencreme vergessen hatten. Der Flughafen war sehr klein und es gab nur einen Überwachungsturm, keine anderen Gebäude. Nur eine schäbige Bushaltestelle stand da. Ausser uns waren nur noch ein paar andere Touristen hier. Sonst hatte es keine anderen Personen, ausser vielleicht noch Überwachungsleute. Wir liefen zur Bushaltestelle und schauten nach wann der nächste Bus abfuhr. Wir sahen, dass in fünfundvierzig Minuten ein Bus nach Teheran fuhr. Also beschlossen wir auf diesen zu warten. Lange fünfundvierzig Minuten später konnten wir endlich einsteigen. Der Bus war alt und klapprig. Der Chauffeur begrüsste uns mit irgendeinem Wort auf einer unbekannten Sprache. «Irgendwie ist in Iran alles schäbig und alt», fand Franz. «Bis jetzt sieht Iran auch ziemlich arm aus.» fand Fritz. Die Strasse war voller Schlaglöcher und deswegen sehr holprig. Nach ca. drei Stunden kamen wir in Teheran an. Da war es schon besser von der Qualität der Strassen. Auch sonst sah es nobler aus. «Jetzt sind wir also im reicheren Teil von Teheran. Ich habe mal gehört, dass es in Teheran zwei Stadtteile gibt. Die eine ist reicher als die andere.» wusste Franz. Wir fuhren einen kleinen Teil durch die Irans Hauptstadt, bis wir zu einer halb mit Menschen mit Kopftüchern gefüllten Bushaltestelle kamen. Uns tat der Po weh von der holprigen Fahrt. Es war komisch nach drei Stunden Fahrt wieder zu gehen. Wir suchten uns irgendein Hotel oder Motel, keine Ahnung was es war. Wir gingen hinein und checkten ein. Es war ein älteres Hotel mit Holztreppe, die zu den Zimmern führte. Überall an der Wand hingen Bilder mit Gebäuden darauf. Als wir unser Zimmer betraten kam uns Dunkelheit entgegen. Es roch modrig. Die Fensterläden waren geschlossen. Fritz öffnete sie und liess auch gleich die dicke Luft raus. «So, wollen wir mal die Stadt erkunden?», fragte Franz. «Ja klar. Gehen wir!», antwortete Franz. Als wir die volle Strasse betraten, bemerkten wir, dass wir langsam Hunger hatten. «Es ist schon lange Abendessenszeit», bemerkte Fritz. «Stimmt, ich habe auch Hunger», bestätigte Franz. Also suchten wir etwas, wo wir Essen holen könnten. Wir liefen noch ein bisschen durch die Menschenmenge, bis wir einen Fastfood Laden antrafen. Da kauften wir uns je eine Pizza Margherita. Wir sassen auf ein Mäuerchen und assen. Die Pizza war nicht sonderlich lecker, aber es reichte, um den Hunger zu stillen. Danach liefen wir weiter. Iran hatte viele Moscheen und andere grosse Gebäude. Wir besichtigten noch ein paar. Wir liefen dann mithilfe einer Navigationsapp auf dem Handy zum Hotel zurück. Am späten Abend als wir dann im knarzenden Bett lagen, überlegten wir was wir am nächsten Tag machen könnten. Wir beschlossen eine alte Moschee im Norden Irans zu besichtigen. Wir schauten nach wie wir dort am besten hinkommen. Eine Bus route führte in die nähe dieses Ortes. «Aber jetzt müssen wir schlafen» meinte Fritz. «Ja, es ist schon fast halb Zwölf.» meinte Franz

dazu. Am nächsten Morgen gingen wir früh aus dem Bett. Wir suchten uns auf dem Frühstücksbuffet des Hotels etwas zum Essen aus. Wir nahmen Spiegeleier und Honigbrot, suchten uns einen Tisch und assen. Auf dem Tisch hatte es ein rotes Tischtuch, Teller und Besteck. Es war sehr lecker und sättigend. Etwa zehn Minuten später packten wir unsere Sachen zusammen, gaben den Schlüssel zurück und gingen wieder zur Bushaltestelle. Als der Bus kam, waren wir schon fast eingeschlafen. Als wir einstiegen waren wir verwundert, wie modern dieser Bus war. Er war schwarz lackiert hatte dick gepolsterte Sitze und lief sogar elektrisch. Wir fuhren etwa fünfeinhalb Stunden, bis wir in einer schönen Gegend ankamen. Der Busfahrer sagte uns, dass wir noch Dreiviertelstunden laufen müssen bis wir bei der Moschee ankommen. Also liefen wir los. Es war ein schöner Wanderweg. Es ging durch einen dichten Wald. Man hörte das Rauschen eines Bachlaufs, das Gezwitscher der Vögel und die Ästchen, die unter unseren Schuhen zerbrachen. Doch plötzlich kam noch ein Rascheln in den Büschen dazu. Wir blieben verwundert stehen. Plötzlich sprang eine Person die komplett in schwarz gekleidet war hervor. Er oder sie packte uns und zog uns ins Gebüsch. Wir hatten schreckliche Angst. «W… was wird das?» fragte Fritz sehr ängstlich. Mit rauer Stimme antwortet die Person: «Hahaha. Das werdet ihr schon sehen.» So wurde also aus einer Reise ein Abenteuer. Von der Stimme her denken wir, dass es ein Mann ist. Wir wurden noch ein bisschen durch die Büsche geschleift, bis wir bei einem kleinen Dörflein ankamen. Da schleifte er uns direkt in das erste Haus. Als wir von ihm hereingeschubst worden waren, war es erstmal sehr düster. Es war ein kleines Haus. Die Fensterläden waren geschlossen. Der Entführer schaltete das Licht ein. An den Wänden hingen Hirschgeweihe und verstaubte Bilder. Wir wurden eine Treppe hinuntergeführt und in den Keller gesperrt. Zuerst sassen wir nur geschockt da. Danach überlegten wir uns, wie wir hier rauskommen könnten. Die Kellerfenster waren vergittert. Da konnten wir also nicht ausbrechen. «Franz, hast du eigentlich dein Handy noch bei dir?» «Ja klar, wieso meinst du?» «Starte doch einen Notruf!» «Ah stimmt, du bist aber schlau, Franz» tuut, tuut, tuut machte es. «Ja, hier Notrufzentrale. Wer ist dran?», tönte es aus dem Lautsprecher des Handys. «Hallo, wir sind Fritz und Franz und sind entführt worden. Wir sind irgendwo in Norden von Iran.» «Wie alt seid ihr?» «Wir sind 13 Jahre alt», antworteten wir so leise, dass der Entführer uns nicht hörte. «Schickt den Standort an uns. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir holen euch da raus.» Als das Gespräch beendet wurde, schickte Franz schnell den Standort. Wir warteten sehr lange und beruhigten uns damit, dass die Polizei uns schon rausholen wird. Eine lange Zeit später hörten wir wie mehrere Autos auf den Vorplatz fuhren. Autotüren knallten und schnelle Schritte kamen auf das Haus zu. «Aufmachen, Polizei!», hörten wir leise von oben. Dann eine Tür die knarzend aufging. «Sie sind verhaftet wegen Entführung!», rief ein Polizist. Nachher glauben wir, folgte ein Fluchtversuch. Etwa zehn Minuten später kam jemand zu uns hinunter und schloss die Tür auf. Es war ein Polizist mit voller Ausrüstung. «Hallo zusammen. Es ist alles in Ordnung. Der Entführer ist verhaftet und wird im nächsten Gefängnis landen.» sagte er. «Ihr könnt hochkommen.» Unsicher liefen wir hoch. Oben waren unzählig viele Polizisten in Uniform. In einem Auto sahen wir den Entführer. Wir bedankten uns bei den Polizisten. Einerseits waren wir froh, dass alles gut ausgegangen ist. Andererseits wären wir gerne noch weitergereist, denn unsere Eltern wurden informiert und sie wollten, dass wir direkt nach Hause kommen. Ein Polizist bot uns an, uns zum Flughafen zu bringen. Dieses Angebot nahmen wir gerne an. Der Polizist führte uns zu einem Polizeiauto und fuhr uns zum Flughafen. So ging dieses Abenteuer zu ende.