Klub der jungen Geschichten Ein Agenteneinsatz Matteo Riklin, Oberkirch, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Agent Momo sass auf dem Stuhl in seinem Büro und wollte gerade einen Kaffee trinken. Da bekam er einen Anruf von seinem Chef: «Kommen sie unverzüglich in die Londonstreat 6 und nehmen sie auch Agent 002 mit!» «Ok ich bin sofort unterwegs Chef», antwortete Agent Momo. Agent 001 alias Agent Momo ging erst zum Büro von Agent Teti, kurz 002 genannt. Agent Teti erhob sich von seinem Stuhl und sagte: «Was ist denn los?» «Weiss nicht», sagte Agent Momo. «Der Chef hat nur gesagt, dass wir sofort zu der Londonstreat 6 kommen sollen», sagte Agent Momo. «Ok!», sagte Agent Teti. Die beiden Katzen rannten los und stiegen in ihr Hightec-Agenten-Auto und fuhren los. Als sie ankamen, führten Polizisten sie in die Wohnung rein. Da roch es merkwürdig. Agent Momo sah einen alten abgetragen Sessel in der Ecke. Eine alte Holz Kommode stand an der holzvertäfelten Wand und da sah er die Leiche. Da trat ihr Chef vor. «Kommen sie 001», teilte der Chef mit. «Sofort Sir! 002 sie bleiben hier!», befahl Agent Momo. «Ok Sir», sagte Agent Teti. Der Chef stimmte zu und ging mit Agent Momo in ein Nebenzimmer. Sie haben in der Hand des Toten einen Zettel gefunden. Darauf war ein Kartenteil zusehen, welcher zum Geheimversteck der Agenten führte. Sie vermuteten, dass Dr. Blofeld einer seiner Schergen losgeschickt hat, aber anscheinend hat sich der Tote gewehrt, da Fellfetzen unter seinen Krallen waren. Agent Momo sagte: «Ok Boss, ich und Agent 002 werden uns darum kümmern.» « Super 001», antwortete der Chef. Agent Momo verliess den Raum. «Komen sie 002», sagte Agent Momo. «Sofort Sir», rief Agent Teti. Die beiden gingen zu ihrem ersten Anhaltspunkt, nämlich zur alten Zentrale von Dr. Blofeld und seinen Schergen. Sie betraten das düstere Gewölbe. Sie kamen in einen langen dunkeln Gang. Am Ende war die Kommandozentrale. Hier waren viele Bildschirme. Die meisten waren kaputt. Doch auf einem blinkte noch ein Licht. Agent 002, der übrigens das Technikgenie war, startete den PC auf und der Bildschirm flackerte und es offenbarten sich hunderte von Dateien. Agent Teti steckte einen Wirren USB-Stick in den PC sofort wurden alle bis auf eine Datei gelöscht. In der war die geheime Karte zu dem neuen Versteckt von Dr. Bloifeld. Die beiden stiegen sofort in ihr Hightech Auto und fuhren der Karte nach. Mitten auf der Strasse waren die Schergen von Dr. Blofeld. «Er muss wohl wind gekriegt haben, dass wir kommen», verkündete Agent Teti. «Klar!», Agent Momo schlug sich mit seiner Pfote auf die Stirn, «ich habe vergessen den Anti Radarkontrollen Modus zu aktivieren». Die paar Autos haben keine Chance. Mit dieser Aussage fuhr Agent Teti den Raketenwerfer aus und schoss die Schergen von Dr. Blofeld ab. Sie sprangen mit gesträubtem Fell und angelegten Ohren zur Seite «Super!», rief Agent Momo. Die beiden fuhren durch, dann kam schon das nächste Hindernis.

Das grosse Tor. Doch die beiden machten kurzen Prozess mit dem Tor: Bum! explodierte das Tor. Die beiden stiegen aus. «002 sie kümmern sich um die Wachen, ich knöpfe mir Dr. Blofeld vor», rief Agent Momo. Er schlug und kämpfte sich durch zahlreiche Wachen. Dann sah er das Büro von Dr. Blofeld und trat die Tür ein. «Sie sind verhaftet im Namen des Gesetzes», rief Agent Momo. Dr. Blofeld jedoch lachte nun: «Ich denke nicht daran.» Dann eben so Agent Momo schoss einen Betäubungspfeil ab und traf Dr. Blofeld. Dieser sackte zusammen. Agent Momo fesselte ihn und nahm die andere Kartenhälfte mit. Draussen war Agent Teti bereits im Auto. Sie hatten es geschafft. Ende