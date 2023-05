Klub der jungen Geschichten Ein anderes Déjà-vu Lucia Masic, Alpnach, 1. Oberstufe A2

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Das Licht erlosch. Morgen habe ich Geburtstag und wollte noch Bier für meine Bros holen. Das Bier stand auf dem Schrank, ich holte es runter und wollte vom Tisch springen, auf dem ich stand. Als ich hinabsah, war da eine weisse Ratte! Ihre roten Augen sahen mich an als ob gleich Laser auf mich zielen, so wie im Horrorfilm. Da lag die Bratpfanne, welche ich letzten Sommer gebraucht habe, um mit Sonnenstrahlen Spiegeleier zu braten. Ich nahm die Pfanne als Schutz, falls die Ratte, mich attackiert. Das Stehen wurde anstrengend, ich lehnte mich an den Schrank, nun leuchtet dieser wieder auf. Ich war so fokussiert auf die Ratte und hatte den Schrank vergessen. Ich erstarrte und stand da wie ein Wikinger, welcher einen Piraten sieht. Meine Beine zitterten. Von oben rief mein Enkel Elias: «Ooopaa?! Wo bist du?». Ich antwortete: «Im Ke-keller!». Elias polterte die Treppe runter und riegelt an der Kellertür. Diese geht nicht auf, da sie verschlossen war und der Schlüssel innen steckte. Er rief: «Was ist los?!», worauf ich antwortete: «Hi-hier ist-st eine R-r-ratte, als-s ver-verteidigung ha-habe ich ei-eine Pfan-ne und der Schrank-k leu-leuchtet!» Elias lachte und ich schrie: «Das ist ni-nicht lu-lustig!» Spöttisch antwortete Elias: «Nimm die Pfanne und schmeiss sie auf die Ratte, dass sie nicht mehr rauskommt». Ich ging langsam an den Tischrand zur Ratte… es rumpellte. Ich schrie so laut, dass sicher alle Nachbarn geweckt wurden. «Alles ok?»: fragte Elias. «Niiiiiiiiiiichts ist ok!!!» antwortete ich und schlug die Tür auf. «Aua», das war die Tür an Elias Kopf, «bin ich froh dich zu sehen!», sagte ich. Kurz darauf sagte ich: «Mist… das Bier steht noch im Keller!» Daraufhin antwortet Elias heldenhaft: «Keine Sorge, ich erledige das.» Er trat mutig in den Keller, sah die Ratte, sagte lässig: «Jööööö du putziges Ding!» und ich verdrehte die Augen. Elias nahm das Bier und sah das Licht im Schrank, stellte das Bier hin, holte tief Luft und schrie: «Der Schrank! Das war kein Witz?!» Er sprang raus und knallte die Tür zu. Ich fragte: «Wo ist das Bier?». Elias antwortetet: «Unten». «Egal, machen wir eine Liste, was alles mit dem Schrank sein könnte und ziehen eine passende Ausrüstung an.» Ich zählte auf: «Fleischfressende Pflanze, Werwolf, Zombie, Feuer, Schlangen, Dinosaurier…». «Oder Gift?!» fiel Elias mir ins Wort. Ich sagte: «Komm!» und wir gingen ins Schlafzimmer. Wieder im Keller, hatten beide eine Sauerstoffflasche am Hals, trugen Feuerwehrkleidung und waren bewaffnet mit einer Schüssel Wasser und einem Stück Fleisch. Mit zitternden Händen und geschlossenen Augen öffneten wir die Schranktür. Es kreischte und piepste. Beide öffneten die Augen, nun kreischte es neben Elias: «R-r-ratten!?» Ich sprang im Kreis, die weisse Ratte kam mit einer Taschenlampe und zündete direkt in Elias Augen. «E-Elias du wirst ni-nicht glauben w-was im K-keller ist?!» Ich stand in einer Gucci Jacke am Lichtschalter. Elias erwachte und sass pitschnass im Bett. Elias fragte lässig: «etwa ein leuchtender Schrank und eine weisse Ratte?» «J-ja» sagte ich überrascht «woher w-weisst du d-das» Elias zuckte nur mit den Schultern. Wir gingen in den Keller, rissen den Schrank auf und es waren Ratten wie im Traum. Ich schrie: «Wo ist d-das R-r-rattengift?!» Elias: «Nein, ich will sie behalten!!!» Eine weisse Ratte im Prinzessinnenkleid kam auf mich zu und gab mir eine Rolex. Elias antwortete: «Alles Gute zum Geburtstag» Daraufhin ich: «Von wo ha-hast du die?!», dann fuhr ein Rattenherr mit Schnauz und schickem Anzug in einem Lamborghini zu ihnen. Die weisse Ratte zeigte auf den Rattenherr und machte Money Rain.