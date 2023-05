Klub der jungen Geschichten Ein Ausflug zum Amazonas Luke Kos, Walchwil, 3./4. Klasse

(chm)

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“ Leon und die Klasse waren am Diskutieren, wo sie beim Schulausflug hingehen würden. Sie haben über viele Länder argumentiert, aber ein Land wurde gewählt. Es war Brasilien. Entschuldigung, ich habe vergessen die Charaktere zu sagen. Der erste und wichtigste ist Leon. Er ist ein brauner Höhlenbär, der zwei Jahre alt ist. Sein Merkmal ist, dass er einen weissen Fleck auf seinem hinteren linken Bein hat. Leons zweites Merkmal ist ein grosser Kratzer, den er von einem Kampf hatte. Nach dem langen Flug von Zürich nach São Paolo waren alle hundemüde. Aber sie hatten noch einen langen Weg vor sich. Sie mussten zum Amazonas, wo sie ein Lager aufbauten. Als Leon aufwachte, war er voll mit Mückenstichen, die im Zelt waren. Sie gingen heute zum Amazonas um zu kajaken. Als sie im Wasser waren, kam direkt eine Anakonda auf sie zu. Sie war mindestens fünf Meter lang. Leon musste sie aufhalten, damit seine Freunde entkommen konnten, aber wie? Er dachte streng nach. „Aha“, sagte er. Leon sprang auf die Anakonda zu, hielt sie hinter dem Kopf fest und tat ihren Schwanz in ihren Mund. Die Anakonda frass sich selber auf. Als alles vorbei war, gingen sie auf das Kajak und fuhren los. Sie waren nicht einmal fünf Minuten unterwegs und da war ein Wasserfall. Er ging zehn Meter runter. Es gab nur einen Weg runter. Sie waren etwa drei Meter entfernt, jetzt zwei, eins, null. Alle hatten furchtbare Angst. „AHHHH Platsch!“ Ihr nächstes Problem erwartete sie schon: Kaimane! Alle mussten an Land und schnell! Sie schwammen um ihr Leben. Einer nach dem andern schwamm an Land. Phu, gerettet. Es war fast dunkel. Sie mussten im Urwald übernachten. Heute fiel ein heftiger Regen. Das Wasser ging höher und höher. Irgendwann mussten sie auf die Bäume klettern und da schlafen. Heute war der Regenwald ein Sumpf mit Schlangen, Kaimane, Jaguare, Affen, Piranhas und anderen Tieren. Nach einem langen Marsch waren sie am Lager. Alle waren ausgebrannt und hatten furchtbare Mückenstiche. Als sie am Flughafen waren, wussten alle, dass der Amazonas ein gefährlicher Ort war.