Klub der jungen Geschichten Ein besonderes Erlebnis Jamiro Nydegger, Zug, 3.Sek

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Es war ein kalter Winterabend, und ich hatte mich gerade von einem langen Arbeitstag verabschiedet. Ich war müde und wollte nur noch nach Hause gehen und mich aufwärmen. Als ich an der Ecke der Strasse ankam, sah ich die Obdachlose. Sie sass auf einem Karton und hatte eine Decke um sich gewickelt. Ich hatte sie schon öfters gesehen und wusste, dass sie dort lebte. Ich hatte nie viel Geld bei mir, aber an diesem Abend hatte ich das Gefühl, dass ich etwas tun musste. Also griff ich in meine Hosentasche und zog eine Münze heraus. Daraufhin warf ich der Obdachlosen die Münze in ihren Hut.

Zuerst erwartete ich, dass sie sich einfach bedankte und das Geld zur Seite legte. Doch die Obdachlose, eine ältere Frau mit zerschlissener Kleidung und einem müden Gesicht, schaute mich an und lächelte. Es war ein warmes und dankbares Lächeln, das mich tief berührte. Sie hob den Hut an und schaute hinein, als ob sie überprüfen wollte, ob das Geld tatsächlich dort war. Dann schaute sie wieder zu mir und sagte mit brüchiger Stimme: «Danke, danke vielmals. Gott segne dich.» Die Dankbarkeit in ihren Augen und ihrer Stimme war so aufrichtig und herzlich, dass ich fast Tränen in den Augen hatte. Ich wusste, dass meine zwei Franken ihr Leben nicht verändern würden, aber sie hatte mir gezeigt, dass selbst die kleinste Geste der Freundlichkeit und Nächstenliebe eine enorme Wirkung haben kann.

Daraufhin griff die Obdachlose Frau in ihre alte, vermoderte Tasche, welche sie bei sich trug, und zog etwas heraus, es war eine kleine Schachtel, die sie mir reichte. «Das hier habe ich gestern gefunden», erklärte sie. «Ich weiss nicht, ob es wertvoll ist, aber vielleicht könnten Sie es verkaufen und das Geld für sich behalten.» Ich nahm die Schachtel und öffnete sie vorsichtig. Darin befand sich eine alte Kette mit einem funkelnden Anhänger. Ich war sprachlos. Die Kette war wunderschön und vielleicht sogar wertvoll. Ich drehte mich um, um der Obdachlosen zu danken, doch sie war bereits verschwunden. Es war, als hätte sie nur für diesen Moment existiert, um mir dieses Geschenk zu machen. Als ich weiterging, fühlte ich mich glücklicher und erfüllter als zuvor. Die Obdachlose hatte mir etwas gegeben, das ich nicht mit Geld kaufen konnte: ein Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit. Wir waren beide Menschen, die auf dieser Welt leben, und in diesem Moment waren wir auf eine einfache, aber tiefgründige Weise miteinander verbunden.

Seitdem denke ich oft an diese Begegnung zurück und versuche, jeden Tag etwas Gutes zu tun, sei es durch eine Spende an eine wohltätige Organisation oder einfach durch eine freundliche Geste gegenüber einem Fremden. Weil oft laufen wir durch das Leben, ohne uns der kleinen Wunder bewusst zu sein, die uns umgeben. Denn jetzt weiss ich, dass selbst die kleinste Tat der Güte eine Wirkung haben kann, die weit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können.