Klub der jungen Geschichten Ein Besuch im Keller mit unerwartetem Abenteuer Sophie Luthiger, Zug, 2. Sek

Ein Besuch im Keller mit unerwartetem Abenteuer

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich muss ehrlich gestehen das ich mich nicht traue, denn Schrank zu öffnen und zu erfahren was da leuchtet. Ich war nie der mutige der sich alles traut. Diese Beschreibung passt eher auf meinen besten Freund Ryan zu. Wenn ich so genauer darüber nachdenke, dann könnte ich ihn doch fragen, ob er denn Schrank öffnen will. Er wohnt gleich nebenan. Als ich die Türklingel betätige macht mir zuerst die Mutter von Ryan auf « Christopher schön dich zusehen willst du zu Ryan?» fragte sie. «Ja, will ich» antworte ich ihr. «Der sollte oben ihn seinem Zimmer sein» meinte sie. Ich ging an ihr vorbei, die Treppe hinauf zum Zimmer meines Freundes. Ich klopfte an und betrat das Zimmer nach einem «Herein». Ryan sass an seinem Pult. «Christopher ist dir langweilig oder warum bist du hier?» Ich erzählte ihm, was ich im Keller gefunden hatte. Er war Feuer und Flamme von der Idee rauszufinden, was sich in dem Schrank versteckte. Wir standen nun gemeinsam vor dem Schrank. Ryan griff nach dem Knauf und öffnete, denn Schrank. Was wir sahen, war nicht gerade das, was wir erwartet haben.

Ich weiss nicht, wie ich es am besten beschreibe dort, wo eigentlich Rückwand sein sollte, war ein Durchgang auf der anderen Seite konnte man einen Wald sehen. Ryan schaute mich erwartend an und fragte «Na Christopher wollen wir?» Daraufhin meinte ich «Ja warum nicht» ich ging als erster durch nach mir kam Ryan. Drüben drehte ich mich um hinter mir stand Ryan aber der Schrank war wie vom Erdboden verschwunden. Mein entsetzter Gesichtsausdruck brachte auch Ryan dazu meinem Blick zurück, zu folgen «Jetzt haben wir ein Problem» meinte Ryan und damit hatte er recht, leider.

«Was sollen wir machen?» fragte ich «keine Ahnung, vielleicht finden wir ausserhalb von diesem Wald ein Dorf oder so. Wir könnten dann dort herausfinden, wo wir sind und auch wie wir zurückkommen.» Gesagt getan, wir machten uns ein Weg durchs Unterholz als wir auf eine Strasse stiessen. Wir folgten der Strasse, bis wir hinter uns Huf getrappelt hörten. Zuerst war nur eine Staubwolke zusehen dann konnte man zwei Reiter erkennen. Einer, mit schwarzem schulterlangem Haar, er trug ein rotes Wams und braune Hosen, die in ebenfalls braunen knielangen Stiefeln endeten. Der andere hatte blond gelocktes Haar, er war junger als der andere, ich hätte ihn auf so 12-13 Jahre geschätzt. Von der Kleidung her hatte er ausser der Brustplatte das gleiche wie der schwarzhaarige an. Jetzt da ich die Reiter erkennen konnte wusste ich in welcher Zeit wir gelandet waren, wir waren tatsächlich im Mittelalter.

Als sie uns erreichten hielten sie an. «Wer seid ihr? Ich habe euch hier noch nie gesehen.» fragte der schwarzhaarige. Ich antwortete: «Das,» ich deutete Ryan «ist Ryan O’Conan und ich bin Christopher Newman.». Diesmal fragte Ryan: »Wenn mir die Frage gestattet ist, würde ich gerne wissen, wie ihr heisst und wo wir hier sind?» «Ihr seid in Niareanor und ich bin Prince Andry und mein Begleiter ist Lord Destrian» antwortete der blond Haarige. «Woher kommt ihr?» fragte Prinz Andry. Ich erklärte so gut es ging, wie wir hier herkamen und so weiter. Als ich am Ende meiner Geschichte war meinte der Prinz: «Ich glaube ich hätte eine Lösung wie ihr wieder zurückkommt. Es gibt einen Zauberer in dem Wald, der euch zurückbringt.» Die beiden brachten uns zu dem Zauberer der uns natürlich wieder zurück brachte. Zuhause erzählten wir niemandem davon