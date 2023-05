Klub der jungen Geschichten Ein Brand mit magischem Ende Runa Achermann, Schwarzenberg, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Mir stieg ein beissender Geruch in die Nase, der mir Tränen in die Augen trieb.

Aber jetzt erzähl ich mein Abendteuer ganz von vorn. Ich bin Ida und bin 15 Jahre alt, ich habe rote lockige Haare und mein Hobby ist Zeichnen. Ich wohne mit meinen Eltern in Frankreich in einem kleinen Dorf. An einem nebeligen Tag zeichnete ich meine orangefarbene Tigerkatze, die gerade neben mir lag. Mir wurde es langsam zu langweilig und ich beschloss zu meiner Freundin Mia zu gehen, die am anderen Ende des Dorfes wohnte. Ich holte mein Fahrrad aus der Garage und fuhr los. Auf einmal wurde es dunkel, die Sonne war hinter dem dichten Nebel nicht mehr sichtbar. Aus dem nichts schossen helle Blitze durch den Himmel und es fing heftig an zu Donnern. Ich sah einen grossen Blitz, der in ein Haus einschlug. Mit Schrecken realisierte ich, dass dieses Haus Mia gehörte. Ich erschrak und hielt an. Ich rannte zu dem Haus und rief nach meiner Freundin, doch es antwortete niemand. Ich rief die Feuerwehr und hoffte das sie so schnell wie möglich kam. Als sie gekommen war, löschten sie den Brand. Sie gingen in das Haus, aber sie fanden niemanden. Ich lief auch hinein, um meine Freundin zu suchen. Ich hatte Angst sie verloren zu haben.

Mir stieg ein beissender Geruch in die Nase als ich in den Keller stieg. Ich sah ein Schrank, da schimmerte ein Licht. Ich ging langsam auf den Schrank zu und fragte mich, was wohl da drin war. Ich öffnete den Schrank zögerlich, mir blieb der Mund offen stehen. In diesem Schrank war tatsächlich die ganze Familie, sie hatten nicht besonders viel Platz, aber trotzdem lächelten sie mich an. Erst jetzt merkte ich, dass dieses Licht von einem Lämpchen kam. Wir gingen alle mit einem Lächeln auf dem Gesicht aus dem Haus, die Familie war froh, dass ich ihnen den Schrank geöffnet hatte, denn sie hatten Angst den Schrank von innen zu öffnen, denn sie wussten ja nicht, ob es noch brannte. Nachdem das alles geschah, erzählte mir Mia, dass dieser Schrank nur hilft, wenn es ein echter Notfall ist und das war ein wirklich heftiger Notfall. Aber sonst bleibt dieser magische Schrank für Ewigkeiten geschlossen.