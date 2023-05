Klub der jungen Geschichten Ein eisiges Abenteuer Elija Rosenberg, Ebikon, 5. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher». Aber erst zum Anfang! Kälte. Nur Kälte. Hier oben im Himalaya kann man die Kälte riechen, schmecken, hören, sehen und fühlen. Ich bin John McBack und suche mit meinem Team den Maokuba Tempel. In ihm soll der «Golden Emarald» sein. Und noch etwas, meine Familie heisst McBack, weil wenn wir etwas nicht wollen, also keine Lust haben, dann laufen wir rückwärts. Da ich aber derzeit nur geradeaus laufe, bin ich voll motiviert.

„Okay Männer wir müssen wohl klettern“, sagte ich zu meinen Männern, denn eine riesige Steinwand stand vor uns. Ein paar Minuten später waren wir alle oben. Ich wollte den ersten Schritt machen aber – ahhhhh. Ich wäre heruntergefallen und auch tot gewesen, hätte mich nicht Mike (ein Mitarbeiter) festgehalten. Ich war über irgendetwas gestolpert. Ich schaute mir die Stelle, wo ich gestolpert bin, etwas genauer an. Dort sah ich irgendwas. Es war ein Monsterkopf! Aber nicht irgendein Monsterkopf. Nein, nein sondern das Monster des «Maokuba-Tempel», der Omli, wie wir erst später im Tempel erfahren werden. Ich drückte auf den Eisbrocken, über den ich gestolpert war, und dann passierte etwas Spektakuläres! Der Himalaya verwandelte sich in den Maokuba-Tempel! «Der sieht genauso aus, wie ihn die Dorfbewohner am Fusse des Berges beschrieben haben», sagte Josh (auch ein Kollege). «Kommt lasst uns reingehen!, rief ich.

Als wir drinnen waren, hörten wir einen Knall. Die Türe hinter uns hatte sich geschlossen. «Die Tür ist zu, die Tür ist zu!», riefen meine Männer. «Ruhig bleiben, es ist alles gut, wir gehen weiter», bemerkte ich. «Wir gehen nach oben und holen uns den goldenen Emerald», sagte ich. Ein paar Stockwerke weiter oben stiessen wir auf eine Tafel, die besagte: «Hüte dich vor dem Omli, dem Monster dieses Tempels». Ein paar Sekunden später sahen wir den Omli, und er sah uns. Die nächsten paar Sekunden vergingen schnell. Als uns der Omli sah, rannte er uns mit hasserfüllten Augen hinterher. Er war unglaublich schnell und hätte uns auch erwischt, wenn uns nicht ein Luftstrom nach oben getragen hätte. Wir waren das schimpansenähnliche Wesen los! Alle waren so unfassbar glücklich, besonders Mike und Josh. «Ähem John?“ sagte Mike. «Ja»?, antwortete ich. «Da oben!» rief wieder Mike. Dort war der goldene Emerald. Alle waren sehr erstaunt. Ich stieg auf das Podest und berührte ihn. Eine Stimme sprach zu mir und sagte: «Du darfst mich mitnehmen, aber wenn du das tust, dann werden dich all deine Kameraden vergessen». Das hörten alle. «Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher», dachte mein Team. Ich lief rückwärts. «Nun denn, wenn das deine Entscheidung ist», sagte die Stimme, «werde ich euch zurück ins Dorf lassen». Wenige Sekunden später waren wir wieder unten im Dorf.