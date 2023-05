Klub der jungen Geschichten Ein «etwas» anderes Erlebnis Nola Brun, Wolhusen, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich wollte ihn öffnen, doch er war verschlossen. Also suchte ich im Keller nachdem Schlüssel. Dabei fand ich lauter Bilder von mir als ich noch kleiner war. Plötzlich funkelte etwas auf, es schimmerte golden. Es war tatsächlich der Schlüssel für den Schrank. Ich nahm den Schlüssel und ging zum Schrank. Ich wollte ihn gerade hereinstecken, doch genau in diesem Moment rief meine Mom mich. Meine Kollegin rief an sie sagte: „Kannst du abmachen?“ „Nein sorry, ich muss lernen.“ Natürlich stimmte es nicht, dass ich lernen musste, manchmal muss man eben not lügen. Ich gab meiner Mutter das Telefon zurück und ging wieder in den Keller. Ich nahm den Schlüssel und schloss die Tür auf. Als ich sie öffnete sah ich ein violetter Strudel, ich hatte sowas schon mal in so einer Kinder Serie gesehen. Meine Vermutung war das es ein Portal war oder sowas in der art. Ich wollte gerade die Schranktür schliessen und es meiner Mom sagen gehen, doch plötzlich zog dieses Portal-Dings mich in sich hinein. Es drehte sich so schnell, dass mir übel wurde. Plötzlich landete ich in violettem Grass. Ich dachte ich träume, es sah alles so aus wie bei mir zuhause. Ich stand und lief einfachmal in irgendeine Richtung. Da vorne sah ich plötzlich das Haus meiner Kollegin, die mich vorhin angerufen hatte. Ich schaute durchs Fenster. Ich sah sie im Wohnzimmer. Ich wollte gerade durch das angekippte Fenster „Hallo“ rufen, doch wie aus dem nichts kam, ein Hund angelaufen, also auf 2 Beinen und leinte sie an. Ich lief näher zum Eingang des Hauses, sie kam auf 4 Beinen herausgelaufen. Ich war verwirrt. Ich schlich mich leise davon. Mein Plan war es in unauffällig in die Stadt zulaufen. Dort angekommen sah ich überall: Menschen auf 4 Beinen laufen dafür liefen die Tiere nur auf 2 Beinen. Plötzlich Pakte mich etwas von hinten.

Als ich wieder erwachte lag ich in meinem Bett, ich stand auf und rannte in den Keller. Ich öffnete den Schrank, das Portal war immer noch da. Also hatte ich nicht alles geträumt? Wer hat mich da gepackt? Wie kam ich in mein Bett? Was war das für eine verrückte Welt?

So viele Fragen weisst du vielleicht, wie das alles passiert sein kann?

Ende

Ende gut alles gut 😉