Klub der jungen Geschichten Ein explodierender Tag Giulietta Muff, Kriens, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Der Hut der Obdachlosen fing an zu zittern, sie stand auf, öffnete ihre Arme… und bum! Ein Geldregen kam vom Himmel herab. Die Obdachlose war fort. Ich bemerkte etwas hinter dem Hut, da wurde mir schwindelig und ich fiel in Ohnmacht.

Als ich wieder erwachte, lag ich im Krankenhaus. Schweissgebadet sprang ich aus dem Krankenbett. Ich rannte so schnell ich konnte aus dem Krankenhaus, zu der Stelle, an der der Geldregen auf mich geregnet hatte. Es wurde gerade ein weisses Zelt aufgestellt. An dem Tag wusste ich noch nicht, was ein weisses Zelt bedeutete, doch ich sah einen Knochen aus dem Zelt hinausschauen. Da wusste ich es, es bedeutete «tot». Ich lief zurück zum Krankenhaus. Da stand meine Mutter im Foyer und rannte auf mich zu. Ich war geschockt und sprang auf die Seite. Sie fiel auf den Boden und blieb liegen. Sofort kamen zwei Sanitäter angerannt. Da explodierte sie schon in Geldregen. Sie war tot. Ich weinte bis eine Krankenschwester in mein Zimmer kam, um mit mir etwas zu besprechen. Doch ich hörte ihr nicht zu, so dass sie fast schreien musste, um überhaupt meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie rief ein paar Mal meinen Namen. Ich erwachte aus einer Art «Trance», doch ich war immer noch in Gedanken bei meiner Mutter und der Obdachlosen. Sie waren beide einfach explodiert, wie die Krankenschwester gerade neben mir. Warte mal, was? Nun lag ein Skelett neben mir und ganz viele 10-Franken-Scheine. Ich rannte aus dem Zimmer, es sahen mich alle an und explodierten gleich danach in Geldregen. Es war mir egal und rannte weiter. Doch es explodierten immer mehr in Geldregen. Dann blieb ich stehen, es blieb still. Ich merkte nicht, dass ich ganz alleine hier war. Mein Zuhause lag rund einen Kilometer von hier entfernt. Ich hatte kein Geld bei mir, also rannte ich bis ich nicht mehr konnte. Irgendwann war ich auf einem Waldweg, der immer kleiner wurde bis er aufhörte. Es kam mir komisch vor, denn ich lief diesen Waldweg fast jeden Tag. Das war nämlich mein Schulweg. Aber normalerweise hörte er nicht auf, doch heute schon. Da kam Tina angerannt und wollte mich umarmen. Aber irgendetwas war komisch. Sie explodierte nicht, sondern versteinerte. Nein doch nicht, sie lief in Zeitlupe. Ich dachte, dass alle die mich anschauen, explodierten. Plötzlich bemerkte ich, dass ich auch in Zeitlupe lief. Tina rannte geradewegs auf mich zu, aber ich wich ihr aus, was nicht gut funktionierte. Sie rempelte mich an und wollte bremsen, aber sie knallte in einen Baum, und fiel rückwärts auf den Boden.

Da entdeckte ich eine Gestalt hinter einem anderen Baum. Frau Müller kam hinter dem Baum hervor. Da wusste ich wer das alles getan hat. Wegen dieser Person waren über hundert Menschen, darunter meine Mutter, die Obdachlose und die Krankenschwester explodiert. Es war meine Ersatzlehrerin für Handarbeit und Werken, Frau Müller.