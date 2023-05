Klub der jungen Geschichten Ein Fehler und eine gute Tat Shaira Meah, Emmenbrücke, 2. Oberstufe

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Es war einmal ein Mann, der glücklich mit seiner Frau lebte und keine grossen Geldsorgen hatte. Dieser Mann namens Malik lebt mit seiner Frau Samila in einer Wohnung. Er verdient gut in seinem Job als Architekt. Alles lief bestens, doch dann fing er an mit dem Wetten und spielte im Casino.

Seine Frau arbeitet nicht. Sie kümmerte sich zu Hause um alles, wusste nichts von dem, was ihr Mann tat. Mit der Zeit bekam sie aber ein komisches Gefühl. Malik kam immer später von der Arbeit und unternahm nichts mehr mit Samila, so wie früher. Sie versuchte mit ihm zu reden, doch er mied sie und antwortete nicht auf ihre Fragen.

Eines Tages wettete er fast sein ganzes Geld. Er dachte er gewinne, weil sein Freund erzählte ihm, dass er weiss, was passieren würde und er solle so viel wie möglich wetten. Malik glaubte ihm. Da er schon sehr betrunken war, dachte er sich nichts dabei. Er wettete fast sein ganzes Geld. Als es so weit war, erschrak Malik. Er war wie gelähmt. Er hatte gerade sein ganzes Geld verloren, das er gewettet hatte. In dem Moment rief seine Frau an. Er sollte ein paar Sachen einkaufen, weil Samila ihm etwas sehr Wichtiges sagen musste.

Malik konnte Samila kein Wort von dem erzählen, was gerade passiert war. Er stimmte ihr nur zu und ging einkaufen. Nachdem er von dem Geld, was er noch übrig hatte einkaufen war, blieben ihm noch 2 Franken. Er schlenderte durch die Strassen auf dem Weg nach Hause. Malik war tief in Gedanken an seine Frau versunken und überlegte sich, wie er ihr alles erklären sollte. Plötzlich hörte er eine Stimme, die ihn fragte ob er etwas Geld hätte.

Malik schaute mit leerem Blick in die Richtung der dünnen Stimme und sah, dass es eine alte Frau war mit schmutzigen Kleidern und einen Müllsack als Decke benutzte. Er war wie erstarrt für eine Minute. Seine Gedanken kreisten sich darum, dass er vielleicht bald mit seiner Frau so auf der Strasse leben würde. Traurig und bedrückt gab er ihr die letzten 2 Franken, die er noch hatte.

Die ältere Dame bedankte sich und sagte: « Gott wird Sie belohnen. » Ohne auch ein Wort zu sagen, lief er mit Tränen in den Augen weiter. Vor seiner Haustür erhielt er einen Anruf. Es war sein Chef, der ihm mitteilte, dass er gefeuert sei. Er wurde gefeuert, wegen seiner Spielsucht. Es stellte sich heraus, dass sein Freund ihm eine Falle stellte und alles seinem Chef erzählte. Sein angeblicher Freund tat das nur, weil Malik eine bessere Position hatte als sein angeblicher Freund.

Als er die Wohnung betrat, stand seine Frau vor ihm. Ihre Augen strahlten vor Freude. Sie sprang auf Malik, umarmte ihn dabei und schrie sie: «Du wirst Vater!» Malik war geschockt. Für einen kurzen Augenblick lächelte er, doch im nächsten verschwand sein fröhliches Gesicht. Er dachte sich nur: wie will ich für meine Familie sorgen? Samila wartete gespannt auf seine Reaktion. Malik brach in Tränen aus und entschuldigte sich ununterbrochen bei seiner Frau. Salima war verwirrt und versuchte ihn zu beruhigen. Samila fragte: «Was ist denn los?» Malik erzählte ihr alles, worauf Samila sprachlos war. Sie überlegte einen Moment und sagte ihm, dass sie ihn immer unterstützen würde, auch wenn er einen Fehler machte. Sie tröstete ihn und versprach ihm, dass sie das zusammen meistern können.

Eine Woche verging und sie verloren ihre Wohnung und ihr Auto. Sie schliefen vorübergehend bei Verwandten. Malik bewarb sich bei über 30 Orten, doch niemand wollte ihn wegen des Vorfalls einstellen. Seine letzte Hoffnung war dieser Ort, bei dem er sich gleich bewerben will.

Er betrat das Gebäude. Sie baten ihn jedoch, sofort wieder zu gehen. Der letzte Lichtblick war erloschen. Auf seinem Weg durch die Glastür nach draussen, sah er plötzlich eine alte Frau, die ihm bekannt vorkam. Es war die Obdachlose, der er seine letzten 2 Franken gab. Sie erkannte ihn und es stellte sich heraus, dass ihr Sohn ein sehr erfolgreicher Mann war. Er fand vor Kurzem seine Mutter wieder, die ihn zur Adoption freigegeben hatte, weil sie nicht für ihn sorgen konnte. Sie kamen wieder zusammen und seine Mutter ist nicht mehr obdachlos. Die ältere Frau ihr Sohn sehen, dass Malik bedrückt aussah. Er erzählte ihnen alles und der Sohn gab ihm sofort einen Job, weil er ihm sehr dankbar war, dass er seiner Mutter geholfen hatte.

Nach einem Jahr zogen Malik und seine Frau in eine sehr schöne Wohnung und waren glücklich mit ihrem neuen Familienmitglied. Er spielte nie wieder und tat alles für seine Familie.