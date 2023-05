Klub der jungen Geschichten Ein Freund für die Nifler Tobias Willisegger, Luzern, 4. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Sagte eine hohe und unüberhörbare Stimme im Wald von Swamp – Island,

Eineinhalb Kilometer entfernt von einem sumpfigen Ort, (etwa in der Mitte von

Swamp – Island) war ein Holzhaus, es war modern und hatte zwanzig Solar Platten

auf dem Dach. In diesem Haus wohnte ein Junge, ein ganz besonderer Junge.

Dieser Junge hiess nämlich Cedric und war zehn Jahre alt.

Cedric hatte in fünf Tagen Geburtstag, das blöde daran ist, dass er keine Freunde auf

dieser Insel hatte, seine Familie war auch genug, aber er wollte einen oder zwei richtige

Freunde.

An einem schönen Tag wollte Cedric nach draussen gehen.

Es gibt 58 holzige Pfade durch Swamp – Island, einen davon nahm Cedric und dieser Weg führte Cedric an einen seltsamen Ort.

Hier gab es einen kleinen Teich, düstere hohe Bäume, zwischen diesen Bäumen hingen Lianen. Und wieder kam diese hohe und unüberhörbare Stimme, nur dieses Mal konnte Cedric sie hören. Die Stimme sagte zum zweiten Mal das gleiche: wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Cedric erschrak als er diese Stimme hörte. Noch mehr erschrak er, als er vor sich einen Maulwurf sah, war das ein Maulwurf! Nein, ganz sicher nicht sagte Cedric sich. Dieses Kleine Ding da am Boden war eine Mischung zwischen Ente und Maulwurf, sein kleiner Schwanz sah aus wie ein Schnabeltier, oder doch nicht. Sein ganzer Körper sah aus, wie ein Schnabeltier ausserdem war es ganz schwarz. Und es war so gross wie ein Radiergummi. Cedric sah fassungslos das kleine schwarze Tierchen an.

Jetzt kamen auch noch drei dazu, ein grauer mit weisser Stirne und ein brauner mit weisser Stirn und weissen Pfötchen, der letzte der kam war weiss mit schwarzer Stirn und weiss braunem Gesicht. Und alle hatten kleine Schnäbel, die aussahen wie ein Enten Schnabel.

Cedric sah sie immer noch an, und sagte unsicher: Hallo, ich bin Cedric. Er sollte verrückt sein, wenn er dachte, dass diese kleinen ihm antworten würden, aber er hat sich nicht getäuscht, die kleinen Tierchen gaben ihm Antwort. Hallo Cedric, wir sind Nifler, ich heisse übrigens Kai. Sagte der schwarze. Und ich heisse Luci. Meldete sich der graue mit weisser Stirn. Der braune mit weissem Pfötchen und weisser Stirn sagte: Hallo Cedric, ich heisse Ella. Der der sich als letzter meldete, war der weisse mit schwarzer Stirn und weiss braunem Gesicht, er hiess Lumi. Cedric war durcheinander.

Vollen wir Freunde sein, und miteinander spielen? Fragte der eine schwarze.

Wir können! Sagte Cedric. Aber ihr müsst mir sagen, warum ihr gesagt habt: wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Warum habt ihr das gesagt?

Wir wollten einen Freund. Es gibt da so ein Igel, und wir haben im Geschenke geschenkt, aber er respektierte uns nicht. darum haben wir das gesagt. Sagten alle Nifler abwechselnd. Jetzt wo wir ja Freunde sind, kann ich euch ja an meine Geburtstagsfeier einladen, na wie wäre das. Fragte Cedric hoffnungsvoll. Super Idee! japsten alle Nifler im Chor.