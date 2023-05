Klub der jungen Geschichten Ein Freund fürs Leben Dana Bevanda, Rotkreuz, 1. Sek

(chm)

Ich warf dem Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihm lag.

Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Doch beginnen wir die Geschichte von Anfang an.

Der obdachlose Mann sass auf einem grossen, löchrigen Karton und über dem Karton hatte er eine alte Decke gelegt. Seine Haare waren staubig und schmutzig. Die Kleider des Obdachlosen rochen nicht gut und sahen sehr alt aus. Auf seinem Schoss sass ein kleiner Hund. Diesen Platz suchte er sich wahrscheinlich aus, da viele Menschen hier entlangliefen und auch in den Bus ein- und ausstiegen, genauso wie ich.

Die ersten Tage beobachtete ich beim Warten auf den Bus die Menschen. Viele von ihnen waren unhöflich und bösartig. «Verpiss dich von hier, geh arbeiten, du stinkst, geh dich waschen!» Solche Beschimpfungen musste sich der Mann jeden Tag anhören, obwohl er sicherlich niemandem etwas getan hatte. Er sass dort auf seinem Karton und wartete darauf, dass ihm jemand eine kleine Münze in den Hut warf oder vielleicht auch etwas zu essen brachte.

Die Tage vergingen, der Mann sass immer noch neben der Bushaltestelle. Der Obdachlose tat mir sehr leid. Also beschloss ich ihm zu helfen. Ich nahm mein Portemonnaie aus meinem Schulranzen und warf ihm zwei Franken in den Hut. Der Mann bedankte sich und wünschte mir einen schönen Tag.

Zuhause suchte ich überall nach Münzen, so dass ich ihm jeden Tag ein paar Franken in den Hut werfen konnte. Mein Sandwich, welches mir meine Mutter morgens machte, gab ich ihm. Jeden Tag bedankte sich der Mann bei mir und manchmal setzte ich mich neben ihm hin und wir unterhielten uns über Gott und die Welt. Ich erzählte ihm von mir und meinen Träumen, und er erzählte mir viele Geschichten von sich und verriet mir auch seinen Namen. Kaan hiess er. Er schien mir sehr intelligent zu sein, dies bemerkte ich schnell.

Einmal kam ich sogar zu spät in die Schule und zuhause war ich auch immer später.

Eines Tages, wie jeden Morgen, machte ich mich wieder auf den Weg zur Schule. Aber Kaan war nicht an seinem Platz. Ich war sehr traurig, da er langsam ein Freund wurde. Nachdenklich ging ich in die Schule und hoffte, ihn beim Heimweg wieder zu treffen. Kaan war auch dann nicht da.

Nach zwei Tagen fand ich einen Brief vor meiner Haustüre. Ich öffnete diesen und konnte es nicht glauben. Er war von Kaan. Ich setzte mich verwirrt auf mein Bett und las den Brief mehrere Male durch.

Kaan war kein Obdachloser, sondern ein reicher Mann. Er besass mehrere Hotels auf der ganzen Welt. Gerne beobachtete er Menschen und versetzte sich immer wieder in andere Rollen. Bei diesem Versuch wollte er sehen, ob es die Menschen interessiert, wie ein obdachloser Mensch lebt und wie es ihm geht. Schnell bemerkte er, dass die Menschen heutzutage sehr egoistisch und nicht hilfsbereit sind. Mir wollte er jedoch für alles danken, was ich für ihn getan hatte. Weiterhin würden wir Freunde bleiben und er würde mich und meine Familie in Zukunft immer unterstützen. Jeden Traum, von dem ich ihm erzählte, wollte er mir erfüllen.

Von diesem Tag an machte ich häufig nach der Schule einen kleinen Umweg, um ihm zuzuwinken, da ich jetzt wusste, wo er arbeitete. Manchmal tranken wir etwas zusammen und unterhielten uns, so wie wir es früher auf dem löchrigen Karton getan hatten.