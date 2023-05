Klub der jungen Geschichten Ein Kinderspiel Angelika Ribler, Beckenried, 3. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Unser Plan war perfekt durchdacht, und wir waren zuversichtlich, dass er aufgehen würde. Janis, unser Hacker, Lars, der Einbrecher und ich, die Fluchtfahrerin. Wir waren bereit, den grössten Bankraub der Geschichte durchzuführen. Die Bank Serais gilt als eine der sichersten Banken in der Schweiz und ist sehr schwer zugänglich. Aber Janis, unser Genie, hatte alle Überwachungskameras gehackt, sodass wir wussten, wo die Sicherheitsanlagen waren und wie wir sie umgehen konnten.

Nun war es so weit, wir hatten unseren Masterplan umgesetzt. Lars arbeitete im Sicherheitsdienst bei der Bank, also war es für ihn ein Kinderspiel hineinzugelangen. Wir hatten die Überwachungskameras am Vorabend abgefilmt, mit einem anderen Zeitstempel versehen und an diesem Tagabgespielt, um keinen Verdacht zu schöpfen. Lars hatte Zugang zu allen Tresoren und füllte seine Taschen mit so viel Geld wie möglich. Er verteilte das Geld in vier verschiedene Taschen und brachte sie in unseren Van. Als er in den Wagen stieg und die Schiebetür zuschlug, fuhr ich unauffällig davon. Als wir um die Ecke bogen, löste der Alarm in der Bank aus und ich gab Vollgas. Wir hatten vier Minuten Zeit den Ort zu verlassen, bevor die Polizei kam, doch als wir an der Bäckerei vorbeifuhren, passierte etwas Schreckliches…

Niemand würde glauben, dass Kinder im Alter von vier Jahren einen Banküberfall begehen könnten. Aber unser Plan fiel in sich zusammen, als unser Spiel unterbrochen wurde. Papa kam mit Snacks herein und unser Spielzeugauto verfing sich im Strassenteppich. Das Auto überschlug sich mehrmals und unser Raub endete. Janis klappte seinen Spielzeugcomputer zu und schnappte sich einen Snack. Lars und ich beschwerten uns bei Papa, dass unser Rollenspiel gescheitert war. Papa lachte, entschuldigte sich und verliess dann den Raum. Wenn wir unser Spiel unterbrochen worden wären, wäre unser Plan ein Kinderspiel gewesen.