Klub der jungen Geschichten Ein Mord im Schrank Lea Huber, Tuggen, 1. Gym.

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Als ich die schwere, hölzerne Tür zum Keller meiner Grosseltern öffnete, überkam mich ein unangenehmes Gefühl. Die Stufen knarrten unter meinen Füssen, als ich in die Dunkelheit hinabstieg. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken runter. Alles war verstaubt und während ich mich ein wenig umsah, fiel mein Blick auf einen bemalten, alten Schrank, welcher bestimmt seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet worden war. Ich näherte mich dem Schrank.

Durch die Ritzen der Türen strahlte ein helles, warmes Licht hervor. Ich lauschte kurz. Alles war in absolute Stille gehüllt. Kurz darauf konnte ich mich überwinden, die Türen des Schranks zu öffnen. Das Innere blendete mich mit einem gleissenden Licht.

Als sich meine Augen an das Licht gewöhnt hatten, konnte ich erkennen, dass der Schrank offenbar auf eine magische Art und Weise in eine andere Welt führte. Viele Kerzen brannten in diesem Raum.

Scheinbar war ich in einem Schlafzimmer gelandet. Jedoch gaben mir die Kerzen an den Wänden, die eine nach der anderen erlosch, ein ungutes Gefühl. Und da! Am Boden lagen überall Scherben, eine Polaroid-Kamera und Blut. Plötzlich war ich in Dunkelheit gehüllt und konnte spüren, dass ich nicht allein war. Ich sah einen Umriss von einer menschenartigen Gestalt, die wie ein Schatten aussah und sich im Zimmer umher bewegte. Auf einmal überkam mich eine fürchterliche Angst. Ich wollte sofort raus aus dem Schrank, jedoch konnte ich weder sprechen noch rennen. Ich verstand, dass das alles nicht wirklich jetzt gerade passierte.

Bei genauerem Hinsehen konnte ich erkennen, dass mir dieser Raum doch ein wenig bekannt vorkam. Es handelte sich um das Zimmer meiner verstorbenen besten Freundin. Sie wohnte in einem grossen Haus, besass viel Geld und mochte ihre Polaroid-Kamera sehr. Der tragische Punkt an der Sache war, dass sie nicht durch einen Unfall gestorben war, sondern durch einen schrecklichen Mord. Nur fand man leider nie heraus, wer meine Freundin auf eine so furchtbare Weise ermordet hatte.

Ich spürte, dass ich hier und nun die Antwort auf jene Frage, die mich so sehr quälte, erfahren würde.

Der Schatten verschwand in Richtung Küche und ich folgte ihm unauffällig. Ich konnte sehen, dass er einen schwarz-weissen Ring mit Löchern im Metall trug, welchen ich mit grosser Sicherheit bereits einmal bei jemandem gesehen hatte.

Einst auf einer Party bei meiner verstorbenen Freundin war damals so ein heiss aussehender Typ namens John, mit blauen Augen, blonden Haaren und mit diesem auffälligen Ring. Ich war jetzt äusserst überrascht, aber auch sehr verletzt. Ich mochte John eigentlich sehr.

Der Schatten kehrte sich ruckartig um und stürmte zurück in Richtung Schlafzimmer, wo er ein Foto vom Boden auflas und es sich in die Tasche steckte. Durch das kaputte Fenster, durch welches er vermutlich bereits ins Haus gekommen war, sprang er in einem Satz wieder hinaus ins Freie. Durch mein genaues Beobachten konnte ich sehen, dass er im grossen Garten in der Nähe des Brunnens etwas verlor.

Voller Motivation kehrte ich auf der Stelle zurück in die Realität, um dies zu überprüfen.

Ich fuhr auf schnellstem Weg zum Haus meiner Freundin. Zwar war ich noch verwirrt wegen dem sonderbaren Schrank, jedoch war dies gerade nicht mein grösstes Problem.

Tatsächlich lag dort beim Springbrunnen noch etwas. So sprachlos und überwältigt von dem, was ich erfahren hatte, machte ich mich auf den Weg zur Polizei. Ich hatte endlich einen perfekten Beweis, um den Mörder meiner Freundin zu entlarven: Ein unscharfes Foto von John in ihrem Haus vor dem Mord.