Klub der jungen Geschichten Ein Portal in die Fantasie Robin Fries, Ufhusen, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Das Licht schien aus einem Loch im Schrankboden. Es war so hell, dass man gar nicht sehen konnte, was es war. Aber es sah so aus, als wäre es eine Schatzruhe. Ich nahm sie aus dem Schrankboden und probierte sie zu öffnen. Sie war verschlossen. Dann ist mir eingefallen, dass es im Schrank nur eine Jacke hatte, und das war eine Winterjacke. Sie hatte eine riesige Tasche, ich schaute hinein und darin befand sich der Schlüssel. Ich machte die Truhe auf und in dieser waren kleine, farbige Kristalle und ein Zettel, der schon sehr alt aussah, darauf stand etwas auf eine andere Sprache. Ich ging sofort an den Pc und startete das übersetzungsprogramm und gab den Text ein, es stand: Hallo du da, ich sage nur “schüttel, rüttel.”Ich kapierte es am Anfang gar nicht, aber nach einer Weile ist mir eingefallen, dass ich die Truhe schütteln sollte. Ich schüttelte die Truhe, und dann öffnete sich ein riesiges Portal in der Wand im Schrank. Ich hatte zuerst Angst, aber nach einigem Minuten bin ich auch schon in das Portal gegangen, weil es mich interessiert hat, was dahinter ist. Ich ging hinein und es wurde plötzlich hell und es glitzerte. Plötzlich bin ich wie von Zauberhand auf den Boden gefallen. Die Vögel pfiffen und es sah so aus, als ob ich in einem Dschungel gelandet wäre. Ich joggte die Waldlichtung entlang und schon nach mehreren 100 Metern sah ich einen riesigen Freizeitpark aus dem Wald hinausstechen. Der war so Gross, dass man ihn sich gar nicht vorstellen konnte. Sachen flogen durch die Luft, es hatte mehrere Bahnen im Park, ganz hinten hatte es sogar Dinos. Ich rannte so schnell ich konnte zum Eingang des Parkes. Dort waren so kleine Wesen, die einen Pelz aus grünem Fell und sehr grosse Augen hatten. Sie sahen aus wie grüne Schlümpfe, eines kam plötzlich auf mich zu und sagte “Willkommen im Schlumino Land, ich heisse Luis und schaue, dass alles rund läuft. “Luis begleitete mich durch den ganzen Park. Zuerst gingen wir zu dem Achterpark, da hatte es mega viele Achterbahnen. Zuerst gingen wir auf die grösste im ganzen Park, sie hies Big Dragon. Wir mussten auch gar nicht anstehen, weil das im Schlumino Land gar nicht ging. Es war so riesig, alle Leute verteilten sich und man meinte, dass man alleine im Park sei. Die Big Dragon war mega schnell und hoch, man konnte von ganz oben den ganzen Park sehen. Dann führte mich Luis noch durch den Jurassic Park. Da hörte man immer ein mega lautes Dino brüllen. Plötzlich bewegte sich etwas im Busch, ich hatte dann sehr viel Angst, aber dann stellte ich fest, dass im Busch nur 3 kleine T-Rex Dinos waren. Sie stellten sich vor, sie hiessen Bob, Leo, und Julius, sie waren sehr nett. Wir fuhren dann noch mit einer Bahn durch den Jurassic Park. Es war sehr schön und man konnte verschiedene Dinos sehen. Dann war der Tag im Schluminoland leider schon bald zu Ende. Danach gingen Luis und ich wieder zum Ausgang Zurück. Luis teilte mir noch mit, dass ich jederzeit wiederkommen dürfe. Er sagte: “Du weisst ja, was du machen musst. Ich sage nur schüttel, rüttel.” Dann ging ich zur Waldlichtung und wieder in, das Portal zurück. Und jetzt bin ich hier zu Hause und erzähle euch die Geschichte, die ich von etwa 3 Jahren erlebt habe. Ende