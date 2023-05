Klub der jungen Geschichten Ein rätselhafter Fall Janis Studhalter, Kriens, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Es passierte vor 3 Tagen. Es fing damit an, dass ich am Morgen mein Rührei verbrannt habe. Ich dachte mir nichts dabei. Aber dann, als ich nach draussen ging, hörte ich einen lauten Knall von nebenan. Darauf ging ich neugierig dahin. Aber was dann geschah, verschlug mir die Sprache. Ich spürte, wie meine Angst immer grösser wurde.

In der kleinen Einfahrt meines Nachbars Timo, lag er tot am Boden mit einer tiefen Schusswunde am Kopf. Neben ihm lag eine Pistole. Ich rief die Polizei an und berichtete dem Kommissar, was ich erlebt habe. Ich beschloss nach Hause zugehen und meine Kollegen Elias und Miko anzurufen und ihnen zu erzählen, was heute passiert ist. Wir machten in 10 Minuten bei unserem Geheimversteck ab. Beide waren schon dort, als ich ankam. Miko drückte den geheimen Schalter am Stein hinter dem nassen Efeu. Ihr müsst wissen, wir waren Detektive. Mit einem leisen Knirschen öffnete sich ein Felsspalt. Das war unser Geheimversteck. Ich erzählte ihnen alles, was ich wusste. Wir beschlossen nochmal zurück zugehen um alles nochmals zu untersuchen.

Nach langem Suchen entdeckte Miko ein altes Portemonnaie unter dem Gestell. Darin befand sich eine Adresse. Plötzlich hörten wir ein schnelles Auto näherkommen. Ein schwarz bekleideter Mann stieg aus und entdeckte uns. Er kam schnell auf uns zu und fragt sehr ernst: «Was habt ihr denn da?» «Äh nichts», antwortete Simon schnell. «Gib schon her, du kleiner Rotzbengel! », schrie der geheimnisvolle Mann. Er riss das Portemonnaie aus Mikos Hand. «Aha, dann wart ihr also diejenigen, die die Polizei verständigt habt», murmelt der Mann. «Nein, nein, das ist ein Irrtum», log Simon. «Jetzt mitkommen!», schrie der Kriminelle und packte uns und sperrte mich und meine zwei Kollegen in seinen weissen Lieferwagen. Er startete den Wagen und fuhr los.

Nach einer 30-minütiger Fahrt hielt der Wagen abrupt an. Mit einem lauten Knirschen öffnete sich die hintere Schiebetür. Ein helles Licht strömte uns ins Gesicht. «Was haben sie mit uns vor?», fragte Elias stotternd. Der Mann antwortete darauf: «Das werdet ihr noch genug früh erfahren.» «Können sie uns wenigstens verraten, wieso Sie meinen Nachbarn umgebracht haben?», fragte ich neugierig. «Also gut, ihr werdet eh nichts erzählen können, weil ihr nachher eingesperrt werdet», antwortete der Geheimnisvolle von sich selbst überzeugt. Und daraufhin fing der Mann an zu erzählen: «Also es fing alles damit an, dass ich früher einmal ein Job hatte. Ich war angestellt in einem kleinen Laden an der Kasse. Aber es gab noch einen anderen Mitarbeiter namens Timo, der mich dann eines Tages mit einer Waffe bedroht hatte und das ganze Geld aus der Kasse stehlen wollte. Mir blieb nichts anderes übrig, als es ihm zu geben. Daraufhin wurde ich angeklagt, das Geld aus der Kasse gestohlen zu haben. Da ich keine Beweise hatte, konnte ich meine Unschuld nicht beweisen und flüchtete. Danach brachte ich Timo um.»

Plötzlich hörten wir eine laute Sirene. Es war die Polizei. Ich konnte die Polizei schon bei der Garage verständigen und durch meinen Standort konnte uns die Polizei orten. Die Polizisten verhafteten den Mann und bedankten sich bei uns. Das war die Geschichte um den rätselhaften Fall.