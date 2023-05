Klub der jungen Geschichten Ein Rudel in Aufruhr Esther Luginbühl, Cham, 5. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. In letzter Zeit gab es ziemlich viel Ärger in unserem Rudel. Ein böser Hund versuchte unserem Rudel zu schaden. Aber nun mal von vorne. Es fing schon sehr früh an. Wann genau weiss ich nicht. Jedenfalls fingen die bösen Verdächtigungen mit dem Mord an den, anscheinend, nettesten Hund vom Rudel. Vor nicht allzu langer Zeit wurde noch ein Hund gewaltsam ermordet. Die Hunde aus unserem Rudel wollten alle wie vom Teufel gestochen der Verräter finden. Und das Schlimmste ist aber, dass alle Sturm verdächtigten. Die nette Sturm. Nur weil sie eine Scharfhündin ist. Ich bin war mir aber sicher, dass es nicht Sturm war. Es war Fächel. Die anscheinend liebe und treue Fächel. Ganz sicher! Ich war total ratlos, wie ich Fächel ausliefern konnte. Bis Fächel uns eine Geschichte erzälte! Fächels Geschichte hatte mich auf eine Idee gebracht. Wie ich dem Rudel beweisen konnte, dass Sturm unschuldig war. Und Fächel die böse Hündin ist. Nur leider waren meine Wurfgeschwister Flocke, Purzel und Knabber nicht davon überzeugt, dass Sturm unschuldig war🤬. Nun ja. Meine Idee war: wir, oder besser gesagt ich wollte Fächel eine Falle stellen. Leider forderte diese Idee meine liebste Hündin als Opfer. Nämlich Sturm. Fächel erzählte uns eine glaubwürdige Geschichte. Also für meine Geschwister. Ich glaubte Fächel nämlich kein Wort. Aber nun wieder zur Geschichte. Dass war auch meine Idee. Ich wollte Fächel auch eine glaubwürdige Geschichte erzählen. Diese Geschichte sollte sie zu einer kleinen hübschen Lichtung führen. Gleichzeitig wollte ich Sturm auch auf diese Lichtung locken. Auch mit einer Geschichte. Auf der Lichtung sollte dann Fächel blossgestellt werden. Wie weiss ich auch noch nicht. Aber meine Geschwister wollten das nicht. Ich aber schon. So kam es zu einem lauten Streit. „Das kannst du nicht tun Mini!“, riefen sie wütend „Fächel ist nicht die böse Hündin! Sturm hat Raschel und Bruno ermordet!“ Doch das Schlimmste war, dass Fächel alles mitgehört hatte. Noch in derselben Nacht passierte es. Fächel hatte sich in unsere Schlafmulde geschlichen und uns geweckt. Verwirrt hatten wir sie angeblinzelt. Sie lächelte uns gemein an und flüsterte: „Kommt, wir machen einen kleinen Nachtausflug.“ Flocke, Purzel und Knabber waren sofort Feuer und Flamme und folgten ihr. Anscheinend glaubten sie wirklich Fächel. Ich hatte ein tiefer Seufzer ausgestossen und war ihnen gefolgt. Ich würde meine Wurfgeschwister niemals allein lassen! Fächel führte uns durch den Wald in Richtung Langpfotenbauplatz. Unterwegs war ich plötzlich auf einen seltsamen Geruch gestossen. Auf dem ganzen Weg spürte ich diesen Geruch in der Nase. Irgendwie kam er mir bekannt vor. Ich war so in Gedanken versunken, dass ich nicht merkte wie meine Wurfgeschwister und Fächel stehen blieben. Prompt lief ich mit der Nase voran in Knabbers Hinterteil. „Jetzt pass doch mal auf du trottelige Trottellumme!“, zeterte sie verärgert. „Hört auf Streiten“, beruhigte Fächel, Knabber. „Legt euch jetzt in diese Baumhöhle und schlaft. Ihr müsst Morgen bei Kräften sein“. Dabei warf sie mir ein Blick zu, der mich erschrocken zurückzucken liess. Was bedeutet das? Bin ich ihr nächstes Opfer? Schoss es mir durch den Kopf. Ich liess mich aber trotzdem auf das Moos fallen. Einschlafen konnte ich aber nicht. Dafür wirbelten mir tausende Gedanken durch den Kopf. Mitten in der Nacht liess mich etwas aufschrecken. Es war ein Geruch. „Pfeil!“ rief ich etwas zu laut. „Was ist?“, stiess Flocke heraus und gähnte. „Es ist Pfeil! Ich habe ihn gerochen. Und Bella auch!“, flüsterte ich aufgeregt. Nun waren auch die anderen wach. „Pfeil und Bella? Der Scharfhund?“ japste Purzel. Der war es auch. Und er brachte uns nach Hause. Heil.