Klub der jungen Geschichten Ein Schritt nach vorne Lorin Saad, Beromünster, 2. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Hi, mein Name ist Sina, ich wohne mit meinen Eltern in einem kleinen Dorf. Heute werde ich meinen Eltern meine Freundin Veronika vorstellen. Veronika und ich sind jetzt schon etwas mehr als ein Jahr zusammen und hoffen das meine Eltern das verstehen werden. Wobei ich mir eben Sorgen mache, weil mein Vater als Moslem sehr streng ist und es vielleicht nicht akzeptieren wird. «Bereit Sina?» fragt Veronika mich, ich nicke leicht mit dem Kopf. Anschliessend gehen wir ins Wohnzimmer zu meinen Eltern, ich versuche ein Gespräch mit ihnen zu finden, doch das ist nicht so einfach, wenn mir meine Mutter immer wieder ins Wort redet. «Veronika und ich sind zusammen» erzählte ich stolz aus dem nichts. Ich will weiterreden doch mein Vater unterbricht mich sofort, er steht auf und brüllt mich an was für eine Schande ich für die Familie bin und dass er das nicht erlaubt. Meine Mutter versprach mir, dass es nur eine Phase ist. Heulend ging ich mit meiner Freundin ins Zimmer und knallte die Tür vor Wut zu. Veronika ging nach der ganzen Aktion sofort nach Hause. Bevor sie ging, sagte sie mir noch, dass meine Eltern sich wieder beruhigen würden und das alles wieder okay wird. Ich vertraute ihr und dachte mir das am nächsten Morgen alles wieder in Ordnung wird. Es ist 7:00Uhr morgens. Ich werde von einem Lärm aus dem Flur geweckt, ich stehe auf und schaue was los ist. Ich konnte meinen Augen nicht glauben, meine Eltern packen Kartons mit unseren ganzen Sachen. «Was ist hier los, wieso packt ihr unser ganzes Zeug zusammen?!» frage ich aufgewühlt. «Sina, wir ziehen weit weg von hier, unser Flugzeug fliegt in fünf Stunden. Sei bis dahin fertig mit packen!» antwortet mir mein Vater. Er will nicht das ich mit einem Mädchen zusammen bin, weil er meint, dass wenn ich nicht mitkomme, diese Krankheit (lesbisch) nicht heilt. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gehört habe!? Ich gehe in mein Zimmer, packe schnell alle wichtigen Sachen ein sowie mein gespartes Geld und klettere aus meinem Fenster. Ein Glück das wir im ersten Stock wohnen. Ich konnte das natürlich nicht zulassen das sie mich von Veronika trennen wollen und laufe schnellstmöglich zu ihr. «Pack deine Sachen, wir hauen ab» anweise ich Veronika. Ich versuche ihr die Situation grob zu erklären. Mit einem unbedachten Plan überzeugte ich sie mit mir zu gehen.

Mit dem Geld was wir haben, kaufen wir uns ein Bus Ticket in die nächste andere Stadt. Es fängt an zu regnen, unsere Haare waren schon komplett durchnässt. Veronika zeigt auf ein kleines schon recht altes Hotel zu dem wir dann hinrennen, eine alte Dame empfängt uns an der Rezeption. Wir zählen unser Geld zusammen, das gerade mal für eine Nacht reicht. Ich wache müde am nächsten Morgen auf, weil ich die Nacht nicht ein Auge zu bekommen habe. Wir müssen das Hotel schon früh verlassen und machen uns auf den Weg in die Stadt. «Was hast du jetzt vor?» fragt Veronika mich, ich schaue mich um und zucke mit den Schultern. Ich sehe eine Familie ein uns vorbeilaufen und muss direkt an meinen Vater denken. «Ob er mich wohl noch liebt?» murmle ich vor mich hin, «dann gehen wir halt wieder zurück» weckt mich Veronikas Stimme aus meinen Gedanken. « Was nein?! Spinnst du?» antworte ich etwas zu laut. «Nein, komm wir klären das jetzt alles. Sie machen sich sicher Sorgen um dich» meint Veronika. Ich will nicht ohne sie leben, deswegen lasse ich mich von ihr überzeugen und folge ihr bis zum Bahnhof. «Wir haben doch gar kein Geld für Tickets» wiederspreche ich. «Die Zugfahrt dauert eh nicht so lange, wir werden nicht erwischt» behauptet Veronika. Wir laufen zum Gleis. Ich habe solche Angst vor meinem Vater und davor das ich Veronika verlieren werde. Ich weiss das wir niemals ein normales Leben führen können und sie etwas besseres verdient hat. Ich sehe den Zug schon immer näherkommen, es bleibt mir die einzige Möglichkeit also trete ich einen Schritt nach vorne. Das einzige was ich noch hörte war der schmerzhafte Schrei von Veronika. Wir waren uns doch so sicher das nichts schiefgehen konnte. Leider zu sicher.