Klub der jungen Geschichten Ein Sommer mit Schmugglern Jonas Häfliger, Ohmstal, 1. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Sie waren bewaffnet und kamen direkt auf uns zu. “Renn!”, schrie ich und wir rannten, wie wir noch nie gerannt sind. Wir rannten zum Ausgang, doch unsere Verfolger kamen immer näher. Wir waren fast draussen, da schlug eine Kugel wenige Zentimeter neben mir ein. Sie waren stehen geblieben und schossen auf uns. Es ertönte ein Schrei. Ich schaute zu meinem Freund Florian. Er blutete aus dem linken Arm. Als wir endlich draussen waren, hörten wir in der Ferne schon Polizeisirenen. Unsere Verfolger hörten das auch und wollten abhauen. Ihr Auto lief aber nicht an und als die Polizei dastand gaben sie auf. Sie wurden festgenommen. Die Polizisten bedankten sich, dass wir uns gemeldet hatten. Sie sagten uns aber auch, dass wir nicht einfach hätten einbrechen dürfen. Florian wurde ins Krankenhaus gebracht, da seine Wunde stark blutete. Inzwischen ist er aber wieder gesund. In der Zeitung stand, dass wir gute Detektivarbeit geleistet hätten. Die Schmuggler mussten ins Gefängnis und haben eine hohe Geldstraffe bezahlt.

Ich sollte besser mit dem Anfang meiner Geschichte beginnen. Ich bin Jan. Dieses Jahr im Sommer, als ich auf dem Weg zur Schule war, bemerkte ich einen Schatten in einer alten Lagerhalle. Das fand ich ungewöhnlich, denn die Halle stand schon seit Jahren leer. Ich lief näher heran und sah zwei Männer in einen Nebenraum gehen. Sie diskutierten ziemlich heftig über etwas, dass sich wie schmuggeln anhörte. Ich rannte schnell weg und ging in die Schule. Ich sah in den nächsten Tagen immer wieder Jemand vor dem Fenster. Ich überlegte lange, ob da wirklich Schmuggler drin sind. Ich beschloss nachzuschauen. Ich erzählte meinem besten Freund Florian das mit den Schmugglern. Er wollte auch mitkommen. In der nächsten Nacht trafen wir uns bei der alten Halle. Wir versuchten die Tür zu öffnen. Diese war aber verschlossen. Wir suchten nach einem anderen Eingang und fanden ein kaputtes Fenster. Nachdem wir durchs Fenster geklettert waren, haben wir uns in den Nebenraum geschlichen. Dort befand sich, wie ich schon dachte, ein Büro. Im Büro lagen viele Papiere und Kartons wild übereinander. Als ich in einen der Kartons schaute war ich sprachlos. Darin befanden sich illegale Waffen. Ich bekam Panik und rief sofort die Polizei an. Was ist, wenn die Schmuggler diese Nacht auch kommen, um illegale Dinge abzuholen? Als hätte ich es gespürt, hörten wir ein Motorengeräusch. “Versteck dich!”, flüsterte ich Florian zu. Wir kauerten hinter einem alten, staubigen Lagerregal. Wir sahen, wie sich zwei Schatten näherten. Sie liefen aber nicht zu uns. Doch plötzlich drehten sie sich doch um und liefen direkt auf unser Versteck zu.

Das war meine Geschichte. Schon spannend, was einem in so kurzer Zeit alles passieren kann.