Klub der jungen Geschichten Ein tolles Geschenk Neil Ulrich, Inwil, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen 2 Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Die Obdachlose kraute etwas in ihrem dicken verwuschelten Wollmantel hervor und streckte es mir voller Hingabe entgegen. Igitt, ich traute meinen Augen nicht: Eine kleine, dicke, schmutzige und handzahme Ratte. Was um Himmelswillen soll ich bloss mit diesem Tier? Ablehnen wäre wohl unhöflich und arrogant, also streckte ich meine Hand aus und die Obdachlose übergab mir das Tier mit einem Lächeln. Ich sagte, es sei doch nicht nötig, aber die wortkarge Frau nickte nur und so blieb mir wohl oder übel nicht viel mehr übrig als zusammen mit dem Tier sich zu verabschieden und sich auf den Weg zu machen. Die Ratte kroch in meinen Jackenärmel, ein ungewohntes Gefühl für mich. Hat dieses Tier wohl einen Namen? Egal, ich nenne In Bronx. Denn es gibt in New York angeblich einen Stadtteil, in dem es viele Ratten hat. Zuhause angekommen ging das Theater los. Bronx raste wie wild durch meine Wohnung und verkroch sich dann unter und meinem Sofa. Ich ging zu Bett, schloss die Tür ab, denn wer will schon im schlechtesten Fall mit einer Ratte sein Bett teilen? Am nächsten Morgen Oh Schreck, die Kabel meines Computers, Druckers, aber auch von meinem Gaming Setups waren zerfressen, zerzaust und aufs übelste zugerichtet. Das Blut stieg in meinem Kopf, ich kochte vor Wut. ,,Broooooooonx du Zerstörer, wo bist du?» Bronx war wie vom Erdboden verschwunden und unauffindbar. Was sollte ich bloss tun, ohne meine elektronischen Geräte? Sogar das Ladekabel meines IPhones war angefressen und mein I-Phone hatte nur noch 2% Akku! Ich musste mich setzten, so verzweifelt war ich. Dabei habe ich mich auf einen gemütlichen Sonntag gefreut, in dem ich mit meinen Freunden chatte und Netflix schaue etc… . Da heute Sonntag war, konnte ich auch nicht neue Kabel kaufen gehen oder sonst irgendwas machen. Nun sass ich da und überlegte mir, wie ich diesen verregneten Sonntag hinter mich bringe. Es dauerte eine Weile bis ich auf die Idee kam, ein Buch aus dem staubigen Bücherschrank zu nehmen. Am Nachmittag schrieb ich sogar meiner Oma in Texas einen Brief, mit der ich zuletzt vor 11 Jahren Kontakt hatte. Irgendwann merkte ich, wie erfüllend so ein Tag ohne all meine Geräte war und meine Wut über Bronx hatte sich gelegt. Ja, ich war sogar dankbar für diese wertvolle Erfahrung. Das muss ich öfters wieder machen. «Isidoro, bist du Zuhause?» Ich öffnete meine Augen und bemerkte, dass ich eingeschlafen war. Anna stand voll beladen mit Einkaufstaschen vor mir und grinste. «Da hab ich dich wohl durch mein Tür schletzen aufgeweckt.» Ich war verwirrt und zugleich erleichtert, dass alles nur ein spassiger Traum war. Obwohl es eigentlich auch schade ist, dass Bronx nicht wirklich existiert. So ein Geräte-freier-Tag würde mir wohl sicher nicht schaden. Doch immer auf Geräte verzichten, möchte ich auch nicht gerne.