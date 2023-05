Klub der jungen Geschichten Ein Traum voller Glück Emanuela Stanojevic, Ebikon, 4. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Sie sagte mir höflich danke. Ich hörte Schritte hinter mir. Ich sah die obdachlose Frau hinter mir. Natürlich hat sie mich so erschrocken das ich in Ohnmacht gefallen bin. Zum Glück war das nur ein schlimmer Traum. Ich bin zum Fernseher geschlurft. Ich war natürlich so müde. Im Fernseher war eine Frau. Aber sie kam mir irgendwie bekannt vor. Ich habe den Kanal umgeschaltet. Und dann kam mir es wieder in den Sinn. Das war die obdachlose frau. Ich habe den Kanal schnell umgeschaltet. Ja, das war diese Frau. Sie sagte “Ein nettes Mädchen hat mir 2 Fr. in den Hut getan”. “Und wen du das siehst dann weisst du das ich dir viel mehr gebe” und dann klingelte mein Telefon. Ich bekam 2 Billionen Franken. “ Yes” sagte ich. Dann merkte ich, dass Träume war wahr werden können.