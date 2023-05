Klub der jungen Geschichten Ein ungewöhnlicher Ausflug Sarah Muminagic, Wilen, 6. Primar

(chm)

EIN UNGEWÖHNLICHER Ausflug

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Meine Klasse traf sich an einem Montagmorgen vor der Schule. Wir machten uns bereit und folgten unserer Lehrerin, Frau Schmidt, durch den Wald. Wir waren ziemlich aufgeregt und gut gelaunt. Als wir an unserem Lagerplatz ankamen, waren alle erschöpft. Wir packten Picknickdecken aus, machten es uns gemütlich und assen unser Mittagessen. Meine besten Freundinnen, Lilly und Mia, sassen neben mir und kicherten über die Witze, die Jack erzählte. Plötzlich hörten wir einen Schrei, der uns erschrak: „Feuer! Feuer!“, schrie die blondhaarige Lisa aus der Parallelklasse. Sie kam von Richtung Treffpunkt und alle rannten dorthin. Als wir ankamen, trauten wir unseren Augen nicht. Einige Flammen vermehrten sich über ein Gebüsch auf der Waldlichtung. Lisa erklärte: „Ich wollte nur ausprobieren, wie man mit einer Lupe das Sonnenlicht bündeln kann. Plötzlich breitete sich im trockenen Gras Feuer aus!“ Das Feuer wurde grösser und die Lehrerin alarmierte bereits die Feuerwehr mit ihrem Handy. Auf einmal hörten wir Quieken aus dem Rauch. Ein Junge namens Bruno lief dorthin und schrie: „Hier sind Fuchsbabys! Wir müssen ihnen helfen!“ Wir wollten alle zum Tatort rennen, aber unsere Lehrerin erklärte uns, dass wir eine Reihe machen sollen, die nur bis zum Rand des Feuers reicht, um uns nicht zu gefährden. Von dort haben wir unser gesamtes Wasser aus den Trinkflaschen auf diesen Bereich des Gebüsches ausgeschüttet, auch wenn wir wegen dem dichten Rauch nichts sehen konnten. Wenige Sekunden später hörten wir laute Sirenen, die immer näherkamen. Als die Feuerwehrmänner eintrafen, erzählten wir ihnen von den Füchsen. Sie löschten das Feuer schnell und ein junger Feuerwehrmann kam uns mit vier kleinen Füchsen entgegen. Wir waren überwältigt, als wir sie lebendig sahen. Er setzte sie im Wald ab, wo Mama Fuchs ungeduldig auf sie wartete und uns einen dankbaren Blick schenkte. Dieses Ereignis blieb uns noch bis heute in Erinnerung.