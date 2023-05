Klub der jungen Geschichten Ein verrücktes Sommer-Wochenende Leandro Minetti, Mauensee, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen konnte, leider zu sicher…Wir erschraken so sehr, dass unsere Herzen stehen blieben...Aber erstmal halblang. Ich bin Ben und ich habe diesen Sommer eine verrückte Geschichte erlebt, zusammen mit meinem nicht gerade hellsten Freund Luca. Mein Opa ist nämlich in den Ferien gestorben und er hatte eine schöne Holzhütte am Loot-Lake (See in Klootenstein), nicht weit entfernt vom Mount Cleveres. Als ich klein war, habe ich mich mal an den Steinen im blautürkisenen See geschnitten und habe noch immer eine Narbe am linken Fuss. Aber bleiben wir beim Wesentlichen. Wie gesagt, ist mein Opa im Sommer gestorben und ich musste nach Klootenstein fahren, um ein paar Dinge zu holen. Das klingt eigentlich gar nicht so schwierig für einen 17-Jährigen…aber glaubt mir, das ist es, vor allem, wenn man einen Stroh-Kopf namens Luca dabeihat.

Es fing alles an einem Mittwochmorgen an, als ich mit Freund Luca zur Schule ging und ihm davon erzählte, dass ich bei Opa Eddys Haus noch ein, zwei wichtige Utensilien abholen musste. Ich dachte, dass es Luca nicht gross interessieren würde, aber auf einmal war er voll aufgeregt und wollte unbedingt auch mitkommen. Er kannte Opa eigentlich gar nicht. Aber ich kann ihn total verstehen, denn ihr müsst wissen, dass Opa Eduardo ein sehr toller Mensch war und immer viel lustiges, jedoch nicht immer ungefährliches Zeug erfand, z.B. eine Roboterkatze, die unabhängig von Menschen war (ohne Fernbedienung). Doch das ist eine andere Geschichte…

Als wir uns am Freitagnachmittag bei mir trafen, wollte Luca direkt losfahren. Aber ich war noch nicht ganz fertig mit Packen, doch weil Luca so hibbelig war, musste ich stressen und konnte nicht einmal meine dunkelbraunen Locken kämmen, was aber auch etwas Gutes war, denn sonst hätten wir den Zug verpasst. Als wir am Bahnhof von Klootenstein ankamen, sollte es eigentlich nur noch so 15 Minuten dauern bis zur Hütte. Als wir losliefen und auf dem steinigen Waldweg waren, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Es waren schon mindestens 25 Minuten vergangen, doch wir waren noch mitten im Wald. Vor lauter Gehetze beim Packen hatte ich mein Handy zuhause liegen lassen und auf Luca war sowieso kein Verlass. Wir waren also auf uns alleine gestellt. «Jetzt sitzen wir schön in der Patsche!» meinte Luca. Das grösste Problem war jedoch, dass es langsam dunkel wurde. Es fühlte sich nicht gerade toll an, so alleine im dunklen Wald. Wir mussten also im Wald übernachten. Und als ob das nicht genug wäre, wurde auch noch in genau diesem Wald ein Bär gesichtet. Als es endgültig dunkel wurde, waren wir ganz schön aus der Puste, denn wir haben mit allem was wir finden konnten ein nichteimal so schlechtes Lager aufgebaut.

Am nächsten Morgen stapften wir den ganzen Weg durch den steinigen Wald zurück zum Bahnhof und liefen den richtigen Weg zu Opas Holzhütte. Dort angekommen, lief eigentlich alles nach Plan. Doch auf einmal erzitterte das ganze Haus. Wir erschraken so sehr, dass unsere Herzen stehenblieben. Die Erde fing an zu beben und das Haus fing langsam aber sicher an in seine Einzelteile zu zerfallen. Uns wehte ein kalter Wind entgegen. Eine schaurige Stimme ertönte. Die Stimme klang sehr vertraut und kam mir bekannt vor. - OPA?!-«Ein Erdbeben!», schrie Luca mit seiner halb kaputten Stimme. Doch auf einmal hörte alles auf zu Zittern. Es wurde ruhig und fing langsam an zu nieseln. Wir konnten es nicht fassen, doch wir mussten nach Hause. «Na», fragte Papa Zuhause, «wie war euer kleiner Ausflug?» Wir antworteten wie aus einem Munde: «Och, ganz ok…» Doch eines ging mir nicht aus dem Kopf: Das Erdbeben, die Stimme…Ach egal, erst mal zocken.😊