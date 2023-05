Klub der jungen Geschichten Eine fatale Entscheidung Niklas Schneider, Zug, 3.Sek

(chm)

Eine fatale Entscheidung

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann, leider zu sicher. Nun stehen wir hier mit diesem blutverspielten Monstrum, dass nur noch darauf wartet einen von uns in einzelne Hautfetzten zu zerfleischen. Aber jetzt mal ganz von vorne.

An einem sonnigen, etwas kühleren Frühlingsmorgen führte ich meine tägliche Morgenroutine durch den noch frisch zum Leben erweckten Wald durch. Es war für mich jeden Tag ein Privileg durch dieses sanfte, aber auch feuchte Moos zu streifen. Währenddessen zwitscherten die Zaunkönige ein herrliches Morgenlied mit dem Bass eines Rotspechts und in Begleitung der Kuckucke. Als ich später an der dunklen, muffigen Wolfshöhle vorbeikam, erblickte ich etwas, was mir für einen kurzen Moment den Atem nahm…

Vor einem mit Ästen umrandeten Laubhaufen lag wahrscheinlich schon mehrere Stunden ein grauer, regungsloser vielleicht bereits toter Wolf auf dem steinigen Boden. Ganz achtsam tappte ich mich näher an ihn ran. Mit Vorsicht legte ich meine zwei Finger an seine pelzige Halsschlagader. Erleichtert fühlte ich den starken, aber langsamen Puls und das fast schon vom Wind übertönte Keuchen. Ohne auf weitere Hilfe zu warten, packte ich den Wolf und versuchte ihn auf meinen Rücken zu verstauen, dabei sanken mir geradezu die Füsse in den Boden. Trotz des schweren Gewichtes zögerte ich kein bisschen und schleppte ihn zu mir in mein kleines, aber feines Landhäuschen neben dem kleinen Bach am Waldrande. Nachdem ich meine grosse Schwester Emilia anrief, eilte sie in Minutenschnelle mit dem Auto zu mir. Als ausgebildete Tierärztin wusste sie direkt um was es sich handelt. Laut ihrer Aussage wurde der Wolf durch etwas Hartes niedergeknüppelt und das mit Absicht, daran zweifelte sie nicht. Damit ist uns klar geworden, dass dies kein Unfall war. Emilia nahm ein Skalpell und schnitt ihm in die Platzwunde am Kopf und nach ein paar wenigen hineingespritzten Medikamenten sollte es ihm bald wieder besser gehen.

Mitten in der Nacht vernahm ich ein lautes Rumpeln und Scheppern. Auch nach mehreren Minuten schien es nicht aufzuhören. Ohne Emilia aufzuwecken, ging ich mit leisen Fussstapfen die quietschende Treppe hinab. Und da stand er. Völlig angespannt und voller Zorn. Die gelben, fast schon blendenden tief in die Nacht versunken Augen des Wolfs stachen mir nur so ins Gesicht.

Und nun befinde ich mich in dieser unausweichlichen Situation, ohne zu wissen was ich tun oder lassen sollte. In diesem Moment wird mir bewusst, was ich getan hatte. Ich verschleppte eine von jemandem Drogen injizierte Bestie in mein Haus und brachte zugleich auch Emilia in Gefahr. Ohne gross nachzudenken, stürme ich aus der Tür und flitze in den Wald. Der Himmel ist so pechschwarz, dass er jeden Baum in sich verschluckte, so wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Die grauen Wolkenfäden und das abwechselnde Fiepen der Nacheulen macht alles nur noch gruseliger. In den dunklen Fängen der Nacht lässt sich ein alter, verlassener und heruntergekommener Jägerhochsitz erblicken. Eigenmächtig klettere ich die brüchige, kurze Leiter hinauf. Es ist unheimlich als der Wind durch die Holzspalten schweift. Nach wenigen Minuten oben angekommen, höre ich ein leises Hecheln und das Schnarren der Tür. In diesem Moment wird mir bewusst, dass ich mich in einer Sackgasse befinde. Die Holzplanken knarzen nur so von sich her. Ruckartig spüre ich ein oder zwei Stiche in meinem Rücken. Jetzt waren es schon drei oder vier. Ich merke, wie ich langsam zu Boden falle. Mit einem harten Aufprall landete ich auf den spriessigen Holzbrettern. Ich frage mich nur noch ob es Emilia wohl gut geht bis schliesslich mein Augenlicht immer mehr verschwindet und es schlussendlich schwärzer als die heutige Nacht wird…