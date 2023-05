Klub der jungen Geschichten Eine Geschichte von Pitsch und Charly Luna Mesic, Brunnen, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher Wir hatten nämlich einen so guten Plan, aber er ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich bin Pitsch, eine Wölfin. Ich erzähle euch heute eine Geschichte, die völlig aus dem Ruder lief, aber dann doch noch gut endet.

Es war anfangs März. Es schien mir als wäre es April, weil das Wetter so durcheinander war. Ich war auf Futtersuche. Schon Tage habe ich nichts Richtigen zu essen. Da erschnüffelte ich eine Spur. Sie kam mir irgendwie bekannt vor, also folgte ich ihr und schaute gar nicht nach vorne. Auf einmal piekst mich etwas. «Auu», rief ich aus. Als der Igel sich umdrehte, wurde es um mein Herz wärmer. «Charly, was machst du hier?», fragte ich verwundert. Er antwortete: »Ich suche Futter. Aus irgend einem Grund ist das Essen und das Wasser verschwunden und ausserdem ist es so heiss. «Nachdenkend schauten wir uns an. «Ich habs. Ich weiss wie wir das herausfinden, wir folgen ein fach dem Rauch dort, der schon so lange ist», schossen die Wörter aus mir heraus. Verängstigt sprach Charly: «Spinnst du? Die dort hingingen sind dann nie wieder zurückgekommen. Vielleicht sind sie tot oder wurden gefangen genommen oder was auch immer!» «Ok, dann gehe ich halt alleine dort hin, mir doch egal», sprach ich voller Stolz. Denn ich wusste, wenn ich es so sagen würde, würde er mittkommen. All so kam Charly doch noch mit. Als wir etwa noch zwanzig Meter entfernt waren, hielt ich auf einmal an, dort standen so komische Tiere. Sie liefen auf zwei Beinen, hatten kein Fell, Federn oder Schuppen und standen dann noch so komisch. Ich fragte Charly: «Was ist das für ein Tier?» Charly wusste eben nämlich alles über Tiere, wohl auch andere Sachen, also kurz gesagt: er war der Schlauere von uns. «Das sind Menschen, die gefährlichsten Tiere der Welt. Aber sie bezeichnen sich nicht als Tiere sondern eben als Menschen» gab er mir die Antwort. «und wie wollen wir da durchkommen? Da sind diese Menschen, wie du ihnen sagst, und diese riesigen Mauer. Weisst du wieso diese Mauer da ist?» «das kommt mir grade nicht in den Sinn, aber vielleicht wenn mir drinnen sind», erklärte er mir. Plötzlich bemerkte ich etwas: »Wie wollen wir eigentlich dort rein kommen? »Durch die Tür dort müssen wir uns einfach durch schleichen, dann müssen wir warten bis jemand raus kommt und dann blitz schnell rein», erklärte Charly den Plan. «Was ist eine Türe?», wollte ich wissen. «Eine Tür ist das blaue ding dort, das auf und zu geht» Ich fragte ihn, ob dieser Plan wirklich gut sein: »bist du dir wirklich sicher dass alles gut geht?» Sicher und überzeugt sprach er: »Ich bin hundert Prozent sicher. »All so legten wir mit dem Plan los. Wir schlichen uns lautlos durch, doch als wir fast drüben waren, standen ich aus Versehen auf einen Ast. Alle drehten sich um. Wir waren zum Glück hinter einem Gebüsch. Da rief einer der Menschen. »Schaut doch mal hinter dem Gebüsch!» Charly flüsterte mir zu: «So, und jetzt sind wir geliefert.» Was das Wort geliefert heisst, wollte ich jetzt nicht wissen, ich hatte andere Sorgen. Da kam jemand immer näher und näher Charly und ich konnten zum Glück noch entweichen und davonrennen. Wir waren uns so wirklich so sicher, dass wir es schaffen können. Es versuchten auch andere Tiere durchzukommen aber alle scheiterten. Ausserdem hatten die Menschen einen Stromzaun aufgestellt. Uns Tieren blieb nichts anderes übrig, als in einen anderen Wald zu ziehen wo es Futter und Wasser gab. Mit der Zeit wurde es immer leiser und leiser und immer weniger Tiere waren dort. Schluss endlich gingen Charly und ich auch noch.

So, das war meine Geschichte. Menschen nehmen halt nicht immer Acht auf die Natur. Aber zum Glück haben wir doch noch eine Lösung gefunden.