Klub der jungen Geschichten Eine kleine Geste und eine riesige Reaktion Fiona von Flüe, Cham, 3. Kanti (9. Schuljahr)

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Doch was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Dass meine kleine Geste so viel bewirken würde, hätte ich nicht gedacht, aber es war eine Erfahrung, die mich nachhaltig beeindruckte.

Die Obdachlose nahm meine kleine Spende entgegen und bedankte sich mit einem warmen Lächeln. Doch dies war nicht das, was mich komplett überraschte. Sie stand auf und ging die Strasse entlang. Verwundert und gleichzeitig gespannt schaute ich ihr hinterher. Sie hielt bei einem älteren Herrn mit einem Hund an, der sich am Strassenrand ein kleines Schlaflager hergerichtet hatte. Auch er schien obdachlos zu sein. Ihre Hand mit den zwei Franken ausgestreckt bot sie das Geld einem anderen Bedürftigen an. Fasziniert von ihrer Güte und Grosszügigkeit beobachtete ich sie weiter. Die Frau, die ohne Dach über dem Kopf leben musste, hatte selbst so wenig, aber dennoch gab sie das Wenige, das sie hatte, anderen weiter. Diese selbstlose Handlung berührte mich innig. Es war nicht das erste Mal, dass ich einer bedürftigen Person etwas gegeben hatte, aber so etwas hatte ich noch nie zuvor erlebt. In meinen Augen sah ich es als Einbahnstrasse – man hilft jemandem, der es gebrauchen kann, und das war es dann. Doch dieses Ereignis veränderte nun meine Perspektive auf das Geben und Nehmen völlig, denn nun glaubte ich, dass es ein Kreislauf war. Durch das Geben können wir nicht nur anderen helfen, sondern vor allem auch andere Menschen dazu inspirieren, Gleiches zu tun. Die obdachlose Frau hatte mir gezeigt, dass selbst diejenigen, die in schwierigen Umständen leben, anderen Leuten, denen es noch schlechter geht, etwas geben können. Die Hoffnung in die Menschheit schien mir wieder etwas heller, denn es zeigte mir, dass sich die Gesellschaft doch noch gegenseitig hilft und nicht jeder nur seinen eigenen Interessen nachgeht. Diesen Ort verliess ich mit dem Gefühl, dass ich nicht nur etwas gegeben hatte, sondern viel mehr etwas empfangen durfte: Eine Lektion in Grosszügigkeit und Mitgefühl.

Dieser Augenblick prägte mich auf eine Weise, die nicht zu erwarten war. Ich fing an, mehr auf meine Handlungen und den Umgang mit anderen zu achten. Zudem wurde mir bewusst, dass immer etwas zurückkommt und wir uns das Leben gegenseitig vereinfachen können. Ich habe der Obdachlosen etwas gegeben, woraufhin sie mir etwas weitaus Wertvolleres als alle materiellen Dinge zurückgab. Sie hatte meine Einstellung verändert und mich so zu einem besseren Menschen gemacht: Einem Menschen, der nun versteht, was es heisst, sich gegenseitig zu helfen. Sie brachte mich zur Erkenntnis, dass die einfache Geste des Gebens und Nehmens eine mächtige Wirkung haben kann, nicht nur auf die Menschen um uns herum, sondern auch auf uns selbst.

Es kann uns helfen, unsere Bindung zu unseren Mitmenschen zu stärken und uns ein Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaft zu geben. In diesem Moment lernte ich, dass selbst die kleinsten Gesten der Freundlichkeit eine grosse Wirkung haben können.