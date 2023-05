Klub der jungen Geschichten Eine neue Wohnung für den Hausgeist Dario Almeida, Nebikon Luzern, 1. Sek Niveau C

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich blieb stehen und überlegte, was ich tun sollte. Ich hatte schon viele Horrorfilme gesehen und wusste, dass man nie in einem Keller in einen verlassenen Schrank schauen darf, denn dann passiert immer was Schreckliches.

Mein Name ist Leo Harper und ich bin 14 Jahre alt. Ich wohne mit meinen Eltern und meinem älteren Bruder Filip seit ein paar Monaten in dem Haus das früher meinen Grosseltern gehört hat. Das Haus ist sehr alt und sehr gross und mein Bruder hat mir, als ich kleiner war, immer Horrorgeschichten über dieses Haus erzählt. Mein Bruder ist 19 Jahre alt und mein grosses Vorbild, obwohl er mich immer ärgert.

Ich ging wieder nach oben und da kam gerade mein Bruder von der Schule. Ich erzählte ihm von dem Licht aus dem Schrank. Ein paar Minuten später ging Filip nach unten und öffnete den Schrank. Da flog ein Geist heraus packte Filip am Arm und zog ihn mit sich nach draussen. Ich rannte sofort nach aber von beiden war keine Spur. Ich rannte auf die Strasse aber auch da war niemand zu sehen. Zurück im Haus nahm ich all meinen Mut zusammen und ging wieder in den Keller. Ich öffnete den Schrank und da fand ich einen Zettel: „Finde mir ein neues Haus oder du siehst deinen Bruder nie wieder!“, unterschrieben der Hausgeist.

Ein neues Haus für den Hausgeist zu finden, erschien mir unmöglich. Woher hätte ich denn jemals ein Haus bekommen sollen und vor allem ohne Geld? Und jetzt? Ich wusste nicht, was ich tun sollte, es war schon spät und ich ging in mein Zimmer. Was hätte ich meinen Eltern erzählt, die würden nie glauben, dass im Keller ein Hausgeist wohnt. Ich versuchte mir einen Plan auszudenken, wie ich meinen Bruder zurückholen konnte, aber ich wurde müde und schlief ein.

Plötzlich erwachte ich Mitten in der Nacht und hatte eine super Idee. Ich erinnerte mich daran, wie mein Grossvater mit uns immer in den Wald ging, wo er eine Holzhütte gebaut hatte, nicht weit entfernt vom Haus. Ich und mein Bruder waren immer gerne da, denn wir konnten da rumtoben und laut sein, ohne jemanden zu stören. Meine Eltern waren beide Stadtmenschen und mochten es nicht im Wald zu sein also gingen wir nie in die Waldhütte.

Wäre das vielleicht das perfekte Haus für einen Geist? Ich sprang nach unten in den Keller und öffnete den Schrank. „Hallo, ist da jemand?“ fragte ich. Es war still und niemand gab eine Antwort. Ich versuchte es nochmal. Da hörte ich weit entfernt ein Zischen und plötzlich stand er da - unser Hausgeist. Er sah genauso aus, wie ich mir einen Hausgeist vorgestellt hatte. Er war alt mit einem finsteren Gesicht und halbdurchsichtig. Er flog ein paarmal über mich und blieb dann stehen. „Und“ sagte er; „hast du ein neues Haus für mich?“. Ich erzählte ihm von unserem Waldhaus und wie er da ungestört leben konnte, ohne dass ihn jemand störte. Er schaute mich an und nahm mit einem Ruck etwas aus seiner Jacke. „Filip“ schrie ich, so glücklich meinen Bruder wieder zu sehen. Ab diesem Tag ärgerte mich mein Bruder nie wieder.