Klub der jungen Geschichten Eine OP mit Folgen Synnöve Suter, Schongau, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Ich erschrak als ich die verzweifelten Rufe von Zoe, einer Arbeitskollegin, aus dem Operationssaal auf der Notaufnahme des NYC-Hospitales hörte. Ich zog mir noch die Kleidung für OPs an und ging schnellen Schrittes hinein. Doch es war zu spät. Die riskante Lungenoperation war missglückt, ich sah das erst 8-Jährige Mädchen tot auf der Liege liegen.

Wie in Trance wählte ich die Nummer der Eltern und erklärte was Tragisches passiert war. Die Eltern stürmten gut eine halbe Stunde später ins Zimmer. Bereits eine Woche später fand die Beerdigung statt, doch die Kritik und Anschuldigungen an Zoe nahmen kein Ende.

Doch als ich eines Morgens aufwachte hörte ich im Radio, dass es einen Autounfall auf dem NYC-Hospital gegeben hatte. Als dann die beiden Verunfallten beschrieben wurden, erkannte ich die eine Person sofort. Es war ZOE!!!!!

Ich fuhr sofort los, damit ich mich um sie kümmern konnte. Ihr Gesundheitszustand wurde zunehmend schlechter, nach vier Tagen mussten wir sie schliesslich ins künstliche Koma legen. Es war ein leerer Alltag ohne sie, weil ich wusste wie nah sie ist, aber ich doch auch wusste, dass sie nicht sehr präsent für mich und das Team war. Eine Woche später lag sie immer noch im Koma und für mich stand eine Komplizierte Magen und Augen OP an einer älteren Dame an.

Die Operation verlief ohne Komplikationen und auch die nächsten Wochen verstrichen fast ohne Probleme. Zoe ging es wieder besser, doch sie war noch arbeitsunfähig. Alles war super, bis die Eltern des verstorbenen Mädchens von Zoes Unfall hörten. Der Vater lachte und erzählte immer wieder, dass sie weder operieren noch Autofahren könne. Doch die Mutter hielt nichts von dem Verhalten ihres Mannes und wollte sogar zur Polizei um eine Anzeige wegen Rufmords zu machen. Doch der Vater liess sich davon nicht abhalten schlecht über Zoe zu reden. Dies ging noch eine Woche so weiter, danach war es jedoch plötzlich still. Doch auch von Zoe hörte ich nichts mehr. Es vergingen noch viele Monate, doch ich bekam Zoe nie mehr zu Gesicht.

Da hörte ich ein leises Schluchzen und wie jemand sagte: «Oma, bitte wach auf!» Eine tiefe Verzweiflung schwang in der Stimme mit. Ich öffnete langsam meine Augen, sah meine Enkelin Miranda, blickte ihr noch mal tief in die Augen und alle vorherigen Erinnerungen schwanden. Ich hörte noch wie Miranda weinte und die anwesende Ärztin zu ihr sagte: «Es ist Zeit sie gehen zulassen, Miss McCaith. Sie ist immerhin schon 89 Jahre alt».

Ich nahm einen letzten, langen Atemzug, spürte einen Moment der Schwerelosigkeit doch dann war alles vorbei. Zum Glück war alles vorbei.