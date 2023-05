Klub der jungen Geschichten Eine rasantes Kartrennen Fabio Bucheli, Buttisholz, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts mehr schiefgehen kann. Leider zu sicher. Lars betrachtete die Katze und dachte, die ist tot. Was war geschehen?

An einem schönen Samstagnachmittag trafen wir uns auf einem grossen, leeren mit mächtigen Lampen umsäumten Parkplatz. Wir, das waren Tim, Max, Lars, Levi, Ferdinand und Kevin. Zusammen überlegten wir, was wir unternehmen wollten. Weil alle, und im Besonderen Fernando und Max sehr gerne Kart fuhren, einigten wir uns auf einen Aktivität mit den schnellen Boliden. Max und Fernando sollten ganz einfach sechs Karts vom Verein ausleihen. Fernando und Max begaben sich zur Karthalle.

Aber als die beiden von dort zurückkamen, meinte Max mit hängendem Kopf: «Jetzt sind leider für zwei Stunden alle Karts in Betrieb.» «Danach können wir aber genau sechs Karts haben», meinte Fernando aufmunternd. Der kreative Kevin schlug vor: «In der Zwischenzeit können wir die Strecke bauen.» Wir anderen stimmten fröhlich zu. Im Anschluss begannen wir mit dem Bau der Strecke. Es war eine sehr kurvige und deshalb auch sehr schwierige Strecke mit engen und schnellen Kurven. Nach genau einer Stunde und 45 Minuten waren wir fertig.

Zu sechst gingen wir zu dem grossen, rechteckigen und mit Blech umrandeten Gebäude um die Rennmaschinen zu holen. Nachdem wir die flachen, schnellen und mit Motor angetriebenen Karts abgeholt und auf den Parkplatz gefahren hatten, wo die Strecke bereits aufgebaut und mit einer Zeitmessung ausgestattet war, jubelte Max: «Endlich kann es losgehen! Nun kann nichts mehr schiefgehen!»

Wir starteten einen der Motoren. Der ehrgeizige Lars stellte sich direkt auf, wir anderen bereiteten den Laptop für die Zeitmessung vor. Lars fuhr los. Es ging darum eine möglichst schnelle Runde zu fahren, während man allein auf der Rennstrecke war. Dies machten wir, damit wir wussten, wer bei unserem Rennen ganz vorne starten durfte. Lars war bereits eine halbe Runde gefahren, der Zeitmesser zeigte erst 20 Sekunden an. Obwohl der Kart mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h fahren konnte, dauerte es trotzdem eine Weile, wegen der vielen Kurven, bis eine Runde gefahren war. Lars steuerte schon auf das Ziel zu. Er fuhr mit Fullspeed über die improvisierte Ziellinie. Seine Zeit betrug exakt 41 Sekunden und 64 Hundertstelsekunden. Danach fuhr Levi, dann Tim, dann Kevin, dann Fernando und zum Schluss Max. Max gewann die Vorrunde mit einer Bestzeit, auf Platz 2 folgte Tim, im Anschluss Fernando, Lars landete schliesslich auf dem 4. Zwischenrang, Kevin wurde fünft und Kevin landete auf Rang 6.

Es sollte sogleich weitergehen. Das Rennen startete. Es waren 20 Runden zu absolvieren. In der ersten Runde wurde schon kräftig überholt, Fernando überholte Max. In der fünften Runde krachte es, Kevin und Levin waren seitwärts ineinander gekracht und schieden in der Folge aus. In Runde 15 kippte Lars seitwärts, weil er einer Katze ausweichen musste, die auf die Rennbahn geraten war und schied deswegen ebenfalls aus. Er schrie: «Maaannn!» In der Zwischenzeit war die finale Runde am Laufen. Mit einem kurzen Manöver gelang es Max seinen Konkurrenten Fernando im letzten Moment zu überholen und er gewann das Rennen vor Fernando und Tim. Seine Freude war unbeschreiblich gross.

Später, nach dem Rennen, beim Aufräumen der Strecke, entdeckte Lars eine tote Katze. Anscheinend war sein Ausweichmanöver nicht so Leben rettend, wie er geglaubt hatte, als er versuchte der Mieze auszuweichen, die sich auf die Rennbahn verirrt hatte. Er musste über die Katze gefahren und und sein Kart deshalb umgekippt sein. Dabei hatte der Tag so gut angefangen.