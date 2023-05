Klub der jungen Geschichten Eine schreckliche Gruselgeschichte Grossdietwil, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Das Licht war eisblau wie ein Geist. Es flackerte leicht oder war es Einbildung? Ich lief langsam ein paar Schritte weiter, dann blieb ich stehen. Es flackerte schon wieder, aber nur ganz kurz. Ich hielt die Luft an und ging einen Schritt zurück. Doch das Flackern fing schon wieder an und hörte nicht auf. Es wurde schneller und schneller, ich wollte schon losrennen da hörte es plötzlich auf. Ich atmete auf und war froh, dass alles vorbei war. Da knarrte es und die dunkelbraune Tür sprang plötzlich einen winzigen Spalt weit auf. Das Licht bewegte sich rasend schnell auf mich zu. Ich rannte los. Doch das eisige Licht schien mich zu verfolgen, es sah aus, als ob es immer grösser wurde und mich nach ganz oben verfolgte. Ich rannte und rannte immer weiter, bis ich in die Wohnung stolperte. Ich schloss die Tür hinter mir und konnte mich für einen kurzen Moment nicht mehr bewegen. Als ich wieder zu mir kam, rief ich meine Freundin an. Sie war sauer, denn es war kurz vor Mitternacht, aber obwohl sie mir nicht glaubte, versprach sie vorbeizukommen. Dieses Versprechen hielt sie auch, doch ich schaute eine Ewigkeit aus dem Fenster, bis ich ein Fahrradlicht sah. Als ich meiner Freundin die Tür öffnete, klopfte mein Herz immer noch wie wild. Ich sagte nichts, denn meine Eltern schliefen. Sie deponierte ihren weinroten Rucksack in meinem Zimmer und ging wieder aus der Wohnung. Ich folgte ihr. Meine Freundin lief wortlos und immer noch sauer Richtung Keller. Ich warnte sie: «Es ist gefährlich!», aber sie hörte nicht auf mich und lief mit starrem Blick geradeaus weiter. Sie öffnete die Tür zum Keller. Sie lief die schmale von unserem Nachbarn neongrün gestrichte Treppe hinunter, bis sie einige Meter vor dem alten Schrank stehen blieb. Das Leuchten war weg. Ich lief die letzten Schritte zu ihr. Nachdem ich bei ihr war, passierte es wieder. Das unheimliche Licht tauchte auf, wir gingen einen Schritt zurück, doch dann passierte es. Das Licht flackerte, es zuckte, unter uns knarrte es, dann stürzte der Boden ein. Panisch hielt ich mich am Pullover meiner Freundin fest. Wir fielen und schrien auf, doch dann wurden wir von etwas weichem gebremst. Ich schaute mich um und meine Freundin tat es mir nach. Wir sahen ein zerfetztes Kissen unter uns. «War da nicht gerade etwas», flüsterte meine Freundin mit zitternder Stimme, «da hatte sich doch etwas bewegt?» Ein weiterer Blick genügte, um festzustellen, dass da etwas war. Aber wo waren wir überhaupt? Ich blickte mich um und meine Freundin tat es mir nach. Hinter uns lag etwas, das aussah wie ein altes Piratenversteck, doch da hörten wir ein Geräusch. Es kam von oben, wir sahen uns um und entdeckten eine Strickleiter, die wieder zurück nach oben führte, ich kletterte hoch und meine Freundin tat es mir nach. Oben angekommen lag ein Schlüssel vor unseren Füssen, er war erstaunlich rostig, meine Freundin hob ihn auf und wir sahen zum Schrank, er war geschlossen: «Also war doch jemand da», flüsterte meine Freundin. Sie nahm den Schlüssel und öffnete den Schrank. Was sie dann sah, würde sie nie vergessen. Im Schrank befand sich ein Bewegungsmelder, den ich nur zu gut kannte. Er gehört dem Nachbarsjungen, der so gerne Streiche spielt. Ob er das Versteck bereits kennt, in das wir gefallen sind? Wir beschlossen ihn am Montag in der Schule darauf anzusprechen. In diesem Moment klingelte es Mitternacht und wir gingen ins Bett, wo wir schliesslich einschliefen.