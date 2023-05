Klub der jungen Geschichten Eine seltsame Vergangenheit Matilda Sgier, Luzern, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien das Licht aus dem Schank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte…

Als mein Grossvater noch auf der Erde lebte, war er ein grosser Erfinder. Um genau zu sein, der GRÖSSTE. Er erfand alles Mögliche, was für andere unmöglich war. Jede Menge nützliche Sachen. Er wohnte hier in diesem Haus, wo ich gerade lebe. Mein Grossvater lagerte all seine Erfindungen im Keller, erzählte meine Mutter. Jedes Mal als ich im Keller etwas holen musste, sah ich den mysteriösen Schrank. Als ich eines Nachmittages wieder etwas holen musste, sah ich das irgendein Licht daraus schien. Ich war erstaunt. Doch gleichzeitig auch neugierig. Ich wollte unbedingt wissen, was das war… Was ich aber nicht wusste, war dass ich mich in ein sehr geheimes Abenteuer begab…

Am nächsten Morgen wollte ich den Schrank öffnen, um das Geheimnis zu lüften. Doch meine Mutter hatte den mysteriösen Schrank mit einer dicken Eisenkette abgeschlossen. Sie meinte, es wäre zu gefährlich. Und ich bin ja erst 12! Ich war sauer. Ziemlich sauer. Aber ich begab mich wieder in den Keller zum Schrank. Ich durchsuchte den ganzen Keller nach irgendwelchen Hinweisen. Da stand eine alte, verstaubte Truhe, ganz zuhinterst in einer dunklen Ecke. Ich eilte zur Truhe und öffnete sie mit einem lauten Quietschen. (Kein Wunder, die Kiste ist ja schon richtig alt.) Darin sah ich ein paar Schrauben und andere Werkzeuge, tote Mücken und einen Brief. Ich nahm den Brief in die Hand und nahm den Inhalt sorgfältig heraus. Der Brief war an Mich geschrieben. Ganz deutlich stand «Liebe Matilda»! Ich konnte es kaum fassen. Ich las weiter. «Du hast bestimmt den mysteriösen Schrank im Keller gesehen. Deine Zeit ist gekommen. Du darfst wissen, was da drin ist.», schrieb mein Grossvater. «Als deine Mutter in deinem Alter war, hatte sie Angst und wollte das Geheimnis nie erfahren. Seitdem geht sie dem Schrank immer aus dem Weg, aber als ich dich als Baby zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich, dass du die Richtige bist!»

Als ich den Brief zu Ende gelesen habe, hatte ich auf einmal ein nervöses Kribbeln im Bauch. Aber ich machte es. Ich wusste nämlich, wo meine Mutter den Schlüssel für das Schloss versteckte. In ihrer Wertsachentruhe. Ich sprang hoch in die Wohnung. Holte den Schlüssel, sprang wieder in den Keller und öffnete den Schrank. Ich konnte meinen Augen nicht trauen! Es war ein Portal zurück in die Vergangenheit! Ich sprang ohne zu zögern hinein, und niemand wusste wo ich jetzt gerade war, ausser mein Grossvater…