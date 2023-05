Klub der jungen Geschichten Eine überraschende Begegnung Anina Keiser, Eigenthal, 5.Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr auf dem Boden lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise mehr zurück. Aber erst mal ganz von vorne, ich heisse Melanie und wohne in dieser wunderschönen

Stadt mittendrin. Ich laufe oft durch den grossen Park, der in der Mitte der Stadt liegt. In diesem Park leben sehr viele Obdachlose. Aber die Begegnung, die ich letztes Mal hatte, hätte ich nie erwartet! Ich lief nämlich an einem warmen Sommertag durch den Park, im Park hielten sich gerade viele in meinem Alter (13 Jahre) auf. Ich entdeckte eine ältere Frau, die am Wegrand sass und ohne mit den Wimpern zu zucken, warf ich ihr zwei Franken hin. Ich wollte gleich wieder weiter gehen, da schaute ich die Frau noch mal genau an. Es war… Es war Mum! Ihr müsst wissen, dass ich in einem Waisenhaus aufgewachsen bin, meine Eltern nie kennengelernt habe und jetzt bei einer netten Familie in dieser tollen Stadt wohne. Ich habe jedoch viele Fotos von meinen Eltern gesehen und darum habe ich meine Mutter auch gleich erkannt. Mir wurde gesagt, dass meine Eltern schon lange tot sind und jetzt sah ich meine Mutter in der Stadt, in der ich wohne! Ich starrte die Frau (meine Mutter) mit offenem Mund an. Meine Mum lächelte nur und fragte: “Melanie?” «Ja, ich bin es, deine Tochter!”, antwortete ich ihr verblüfft. “Ich hätte nie gedacht, dass ich dich vor meinem Lebensende noch mal sehe!”, sagte meine Mutter. Ich setzte mich mit einem leichten Zögern zu meiner Mutter hin und wir redeten und redeten… Sie hat mir erzählt, dass sie und mein Vater mich nicht grossziehen konnten, weil sie ziemlich arm waren und wollten, dass ich in Sicherheit bin und genug zu Essen und zu Trinken bekomme. Sie sagte mir auch, dass mein Vater vor ein paar Jahren gestorben ist und sie seitdem auf der Strasse leben musste und Tag für Tag hungern musste. In dieser Zeit hatte sie mich und meinen Vater schrecklich

vermisst. Plötzlich klingelte mein Handy: ”Melanie, wo bleibst du denn? Wir warten auf dich!”, sagte Jackie (meine Adoptivmutter). «Komme», sagte ich bloss und beendete das Telefonat. Ich erklärte meiner Mutter schnell, dass ich jetzt bei einer Familie in dieser Stadt wohne und sie ruhig mitkommen soll. Meine Mutter war sich zuerst nicht ganz sicher, ob sie wirklich mitkommen sollte, aber sie ist dann schlussendlich trotzdem gekommen. Zuhause angekommen erzählte ich Jackie, Luisa und Petrik (meine ganze Familie, bei der ich wohne) die ganze Geschichte von meiner Mutter. Sie waren ganz baff und sie wollten meine Mutter sofort hier wohnen lassen. Meine Mutter dankte tausendmal, dass sie all die Jahre auf mich aufgepasst haben und sie hier bleiben darf. Ja und seitdem wohnt meine Mutter auch hier. Ich, meine Mutter, Luisa, Jackie und Petrik sind eine richtig tolle Familie geworden. Mit meiner Mutter zusammen bin ich dann auch shoppen gegangen und jetzt sieht sie gar nicht mehr wie eine Obdachlose aus. Sie hat sogar einen Job bekommen, der ihr richtig Spass macht. Ich und meine Mutter gehen seit unserer Begegnung jeden Tag in den Park und geben den Obdachlosen Sachen, die sie gebrauchen können. Wenn ich meine Mutter nie erkannt hätte, würde ich jetzt Tag für Tag durch den Park laufen ohne zu ahnen, dass meine Mutter, die ich nie kennengelernt habe, sich gerade am gleichen Ort aufhält.