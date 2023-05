Klub der jungen Geschichten Eine verborgene Welt Aurelia Wassermann, Feusisberg, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Der Junge Jann glaubte nicht an Magie und deshalb ging er wieder nach oben. Er wurde den Gedanken nicht los. Deshalb ging er am nächsten Morgen in den Keller. Er glaubte es nicht, denn das Licht war noch viel viel heller. Er wollte unbedingt wissen, wieso das so leuchtet. Deshalb öffnete er den Schrank. Und ging rein. Einen kurzen Moment später erlosch das Licht und Jann steht plötzlich in einer gruseligen Höhle. Auf einmal sah er einen riesigen Schatten. Plötzlich stand vor ihm ein riesen furchteinflössendes Monster. Jann schrie: Hilfe!!! ein Monster. Doch das Monster blieb stehen. Der Junge sah das das Monster eine schlimme Wunde hatte. Jann nahm sein Halstuch, er näherte sich dem Monster sehr langsam. Er wickelte das Halstuch um die Wunde. Das Monster verbeugte sich vor Jann. Irgendwie wollte das Monster Jann etwas zeigen. Der Junge ging mit und zusammen gingen sie in eine sehr gruselige Hölle. Eine Weile später kamen sie an einem Riesentor an. Der Junge und das Monster stiessen das Tor auf. Sie hatten es offen und da war ein sehr sehr helles Licht. Jann ging ins Licht. Doch das Monster blieb stehen. Jann ging zurück zum Monster und sagte: Zusammen schaffen wir das. Gemeinsam gingen sie durch das Tor. Am anderen Ende war eine wunderschöne Welt. Die beiden schauten sich um. Es hatte Berge, Wälder und kunterbunte Wiesen. Doch plötzlich bewegte sich ein Busch. Der Junge erschrak. Langsam ging er zum Busch. Doch da war nichts. Beruhigt ging er wieder zurück zum lieben Monster. Jann dachte das Monster braucht einen Namen. Er hatte keine Idee. Doch plötzlich hatte Jann eine Idee. Wie wär’s mit Blue den es war blau. Blue und Jann gingen in den Wald. Hinter ihnen raschelte es immer wieder. Jann schaute immer nach, doch es war nie etwas dort. Doch plötzlich sah er etwas vorbei springen. Es war sehr schnell. Sie blieben stehen. Es schaute hinter einem Baum hervor. Langsam kam es hervor. Es war ein Mädchen. Das Mädchen sagte: Mein Name ist Ronja, wie heisst du. Jann sagte: Ich heisse Jann und das ist Blue. Ich kenne Blue schon sagte Ronja. Ronja fragte was machst du hier. Jann antwortete: Ich weiss es nicht, aber zuhause schien aus einem Schrank ein helles Licht. Dann ging ich in den Schrank. Dort traf ich Blue. Zu dritt gingen sie auf einem Berg. Plötzlich halbierte sich der Berg. Ronja ist auf einer Seite. Jann ruft zu ihr: Ich hole ein Seil. Wo Jann ein Seil holte, suchte Ronja einen Grund, wieso der Berg halbiert ist. Sie kennt sich gut aus mit Pflanzen und der Natur. Und da sah sie etwas ungewöhnliches. Da war eine Pflanze, die sie noch nie gesehen hat. Doch da kam schon Jann. Er hatte ein Seil dabei. Sie spanten es über den Spalt und Ronja kletterte übers Seil. Sie gingen runter. Ronja sagte: Komm wir gehen zu meinem Baumhaus. Als sie angekommen sind musste Blue unten warten. Im Baumhaus war ein Zimmer und Forscher Sachen. Ronja schaute nach, ob sie die Blume schon mal gesehen hat. Aber sie hat nichts gefunden. Dann sind sie noch mal zurück zum Berg. Sie nahmen die Pflanze mit.