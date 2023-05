Klub der jungen Geschichten Eine verborgene Welt Felizia Föllmi, Feusisberg, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Der junge Jann fand das seltsam und darum öffnete er leise den Schrank. Das Licht leuchtete noch heller als je zuvor. Als er in den Schrank ging erlosch das Licht plötzlich und er stand in einer dunklen Grotte. Plötzlich schrie Jann laut auf: Ahhhhhhhh ein riesiges Monster steht vor mir! Das Monster schaute Jann verdattert an. Plötzlich bemerkte Jann einen Kratzer an seinem Bein. Sofort hatte Jann einen Entschluss gefasst. Schnell nahm er sein Halstuch ab und näherte sich langsam dem Tier. Sofort ging das Tier rückwärts. Keine Angst ich will dir nur helfen sagte Jann. Langsam, aber sicher, lief Jann noch näher an das Tier und Band im sei Halstuch um. Plötzlich verneigte sich das Tier vor Jann. Jann brauchte eine Weile, bis er merkte, dass das Tier wollte, dass er auf ihm reitet. Zuerst war Jann ein bisschen misstrauisch, denn er konnte noch nie reiten. Schliesslich aber stieg er auf. Sofort lief das Tier los Jann hatte grosse Mühe sich festzuhalten. Doch dann verstand er wie es ging. Zuerst ritten sie noch durch einen dunklen Gang. Doch schliesslich gingen sie durch ein Tor und sie sahen eine wundervolle Welt. Das Tier aber hielt nicht an, sondern ging auf einen Berg zu. Zuoberst leuchtete es violett und auf der anderen Seite war alles nur noch graues Gestein. Jann wusste sofort, dass diese Welt in Gefahr war. Wieder wusste Jann er musste ihnen helfen. Er stieg auf das Tier und ritt den Berg hinauf. Weil er sehr hoch war, war die Luft sehr dünn und es war schwer zu atmen. Immer wieder musste er eine Pause machen. Schliesslich war er trotzdem bald fast oben. Kurz davor blieb er stehen, weil der violette Sturm sehr gefährlich war. Jann nahm sein Halsband ab und fing an auf der Kette herumzudrücken. Plötzlich knackte es und um Jann und seinen Freund war eine durchsichtige Schutzhülle. Ich glaube mit der können wir in den Sturm gehen sagte Jann. Sie liefen los und tatsächlich die Schutzhülle hielt stand. Als sie zuoberst auf dem Berg angekommen sind merkte Jann sofort, was das Problem war. Überall wuchsen Pflanzen. Jann wusste jetzt das er zaubern er konzentrierte sich und plötzlich verschwanden alle Pflanzen. Jann sagte unsere Mission ist erfüllt. Schnell ritten sie zurück nach Hause. Am Höhleneingang mussten sie Abschied nehmen voneinander. Jann war fast schon traurig, dass er die anderen verlassen musste, doch er musste schliesslich gehen. Das grosse Tier sagte noch zu ihm: Du darfst niemanden verraten, dass es diese Welt gibt. Jann versprach es. Das Tier begleitete ihn noch bis zum Schrank und öffnete den Schrank. Jann ging hindurch und bemerkte das es gerade morgen wurde schnell lief er in sein Zimmer und legte sich aufs Bett und schlief augenblicklich ein. Er träumte von seiner langen Reise und wie er die verborgene Welt gerettet hat.