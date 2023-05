Klub der jungen Geschichten Eine verzwickte Schatzsuche Mika Knüsel, Baar, 5. Primar

Eine verzwickte Schatzsuche

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“

Lino, Gian, Dario und Tim hatten sich in einer Höhle verlaufen, weil sie auf der Suche waren nach einem angeblichen Schatz. „Da haben wir uns wohl getäuscht», sagte Gian enttäuscht. Dafür entdeckte Dario einen Lichtschimmer: „Kommt mal alle her, ich glaube hier befindet sich der Ausgang“, rief Dario. Als alle draussen waren, gingen sie alle nach Hause. Sie waren sehr erschöpft.

Am nächsten Morgen startete der Unterricht in der Schule wie immer. Nur bei Paul, einem Mitschüler der vier Freunde, war es heute anders als sonst. Er konnte nicht stillsitzen und verdrückte auch noch heimlich ein kleines Stück Schokolade. Dabei wippte er dauernd mit seinen Füssen. «Schau mal her!» flüsterte Gian zu Dario. „Ja, mit Paul ist irgendetwas nicht in Ordnung», antwortete Dario. «Jetzt geht er auch noch zu Herr Klostern», sagte Tim zu Lino. «Das ist sehr merkwürdig», erwiderte Dario. Paul ging jetzt abrupt aus der Schulzimmertür. Herr Klostern wollte gerade sagen, was mit Paul los ist. «Paul geht es nicht so gut und will darum lieber nachhause», sagte Herr Klostern. Aber als die Jungs Paul durchs Fenster sahen, staunten sie und ihr Mund war weit offen. «Seht her!“, rief Gian. «Paul geht direkt in den Wald, wo sich auch die geheimnisvolle Höhle befindet», sagte Dario. Nach der Schule gehen wir nochmals in diese Höhle und sehen nach was er dort drin getrieben hat», flüsterte Tim empört. Als die Schulklingel endlich ertönte, machten sich die vier Jungs direkt auf den Weg zur Höhle. Als sie bei der Höhle ankamen entdeckte Dario etwas Seltsames, «Hier liegt eine Schatzkarte» sagte Dario erstaunt». Unterdessen kam Tim zu Dario rüber und sah sich die Schatzkarte an und entdeckte noch was.» Kommt mal alle her!», rief Tim. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei dieser Schatzkarte um einen Baum handelt. Und zwar genau der, der auch bei uns im Garten steht», sagte Tim zu den anderen. «Das könnte sein.» sagte Lino. «Lasst es uns herausfinden, ob Tim recht hat», meinte Gian. Als sie endlich den langen Weg bis zu Tims Zuhause hinter sich hatten, waren sie alle erschöpft. «Hier müsste der Schatz sein», sagte Dario erschöpft. «Kommt Freunde jetzt müssen wir ganz weit graben», meinte Lino. Nach knapp einer halben Stunde hatten sie noch immer nichts gefunden. Doch da entdeckte Gian plötzlich eine Flaschenpost. «Ich lese ihn euch mal vor», schlug Gian vor. «Gute Leistung ihr seid meinem Schatz schon auf die Spur gekommen. Aber bevor ihr meinen Schatz bekommt, müsst ihr nochmals ein schwieriges Rätsel lösen. In dieser Flaschenpost ist die nächste Schatzkarte versteckt, findet ihr den Schatz gehört er euch». Hoffentlich ist es nicht ein zu schwieriges Rätsel», meinte Tim verunsichert. «Kommt wir nehmen diese Schatzkarte mal genauer unter die Lupe», sagte Dario. „Also man merkt nicht, dass dieser Brief von Paul geschrieben ist, weil es eine Computerschrift ist», beobachtete Gian. «Das stimmt, aber es hat Schokoflecken am Papier und Paul hatte heute Morgen heimlich Schokolade bei sich», entdeckte Tim. «Du hast recht“, sagte Lino erstaunt. «Das könnte ein Motiv sein, dass das Paul war, aber ein Beweis fehlt uns noch», sagte Tim. «Aber wenn wir uns jetzt nicht auf die Suche machen, finden wir es auch nicht raus und vielleicht gibt es dort mehr Informationen», meinte Gian. «Kommen wir mal zur Schatzkarte, könnte es sein das es sich bei diesem Fall wieder um diese Höhle handelt?“, fragte Dario. «Das stimmt!“, riefen Tim, Gian und Lino gleichzeitig. “Aber bevor wir uns auf die Suche machen. gehen wir lieber erst schlafen“, schlug Lino vor. «Ok machen wir lieber so und Morgen ist sowieso Wochenende», antwortete Dario.

Am nächsten Morgen trafen sich die vier Freunde schon sehr früh auf dem Schulhofplatz. «Guten Morgen», murmelte Lino vor sich hin. «Wir müssen jetzt aber auch los, sonst schaffen wir nicht alles. was wir geplant haben», sagte Gian gestresst. Als die vier Freunde endlich in der Höhle angekommen waren, suchten sie nach allen möglichen Hinweisen, bis Lino plötzlich eine Tür im Boden fand. «Kommt mal alle hier her», rief Lino so laut wie er nur konnte. Als die drei endlich ankamen, war Lino schon sehr aufgeregt. «Helft mir mal diese schwere Tür aufzumachen», jammerte Lino. «Wir kommen ja schon», rief Tim zurück. «Diese Tür ist ganz schön schwer», meinte Gian. «Endlich ist die Tür offen», sagte Dario erleichtert. «Hier ist ein grosses X in den Boden gezeichnet!», entdeckte Gian. „Buddelt so tief und so schnell wie ihr nur könnt“, rief Tim. Nach knappen zwei Stunden fanden die vier Freunde immer noch nichts bis Lino plötzlich auf etwas Hartes stiess. „Helft mir mal die Truhe zu öffnen“, sagte Lino. Mit gemeinsamer Kraft schafften sie es die Truhe aufzubringen. Alle waren völlig schockiert! „Eine Petflaschensammlung?“, sagte Dario wütend. „Und dazu noch ein Brief“, entdeckte Gian, «ich lese ihn euch mal vor.» Viel Spass beim Flaschenentsorgen. Liebe Grüsse Paul. „Kommt Freunde wir entsorgen die Flaschen für Paul, wir waren auch schon fies zu ihm“, meinte Dario. „Aber bei der nächsten Gelegenheit schlagen wir zurück“, erwiderte Gian.